Średnia płaca w Polsce ponad 8 tys. zł. Wzrost o tysiąc złotych!

Średnia krajowa płaca w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniej krajowej płacy w Polsce. Najnowsze dane GUS dotyczą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku. Zatem średnia krajowa płaca w trzecim kwartale 2024 roku wyniosła 8161,62 zł. Urząd podkreśla, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okazuje się, że średnia krajowa płaca w rok poszła w górę o tysiąc złotych. W archiwach GUS odszukujemy tabele z danymi z tego samego okresu, ale z 2023 roku. I przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7194,95 zł. Zatem w ciągu roku mamy wzrost o równo 966,67 zł (13,4 proc.)

Warto tutaj podać także dane dotyczące najniższej możliwej w Polsce płacy. Obecnie najniższa krajowa płaca wynosi 4300 zł. Od nowego roku należy spodziewać się podwyżki. W 2025 roku kwota minimalnej krajowej płacy wyniesie 4666 zł.

Kto zarabia średnią krajową?

Zwykle dane dotyczące średniej krajowej płacy wywołują zamieszanie. Pojawia się wiele głosów krytyki, gdyż wiele osób w życiu takiej pensji nie widziało. Co zatem się składa na średnią krajową płacę? Skąd bierze się taka stawka? Średnia krajowa płaca podawana przez GUS to średnia wynagrodzeń tylko części pracowników w Polsce. Bardziej miarodajna jest mediana, która pokazuje, że połowa osób pracujących zarabia mniej niż dana kwota, a druga połowa więcej. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej (czyli w większej grupie badanych niż same przedsiębiorstwa) w maju 2024 r. wyniosła 6480,52 zł.