i Autor: Shutterstock Stacje paliw Orlen i Mola

Rynek paliw

Stacje Lotosu znikają! Sprawdź, które zmienią się w Orlen, a które w węgierski MOL

Lotos miał w Polsce 522 stacje, ale po fuzji, co piątą zastąpi stacja Orlenu. - Ponad sto stacji będzie rebrandowanych i dostosowywanych do naszych systemów - zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dotycz to stacji zarówno własnych, jak i franczyzowych. Orlen planuje zakończyć rebranding około 100 stacji paliw przejętych od Lotosu w styczniu 2023 roku - podaje gazeta.pl