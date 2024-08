Zakazane kominki?

W Polsce obowiązują przepisy antysmogowe. Wiele województw na tej podstawie wprowadza również swoje proekologiczne rozwiązania w postaci odpowiednich uchwał. Do kluczowych zmian wprowadzanych przez unijne, krajowe i lokalne regulacje należy zakaz użytkowania starych węglowych pieców grzewczych, pieców kaflowych oraz kominków. Urządzenia, które emitują w procesach spalania szkodliwe substancje będą wykluczone z użytkowania. Zatem trzeba je odpowiednio dostosować poprzez montaż filtrów lub po prostu wymienić na nowe urządzenia. Są regiony, które już wprowadziły takie zakazy, ale i takie, które to dają więcej czasu na modernizację systemów ogrzewania domów i przewidziały wprowadzenie zakazów w kolejnych latach np. od 2026 roku woj. wielkopolskie, od 2027 roku województwo lubuskie, a od 2030 województwo opolskie.

Bezpieczne ogrzewanie

O ile właściciele starych pieców grzewczych nazywanych kopciuchami nie mają wątpliwości, co do tego, że przepisy właśnie ich dotyczą, to już takie niejasności pojawiają się w głowach osób ogrzewających domy i małe domki kominkami. Czy nie będzie można palić w kominku drewnem lub pelletem? Palenie w nowym kominku drewnem lub pelletem generalnie nie jest zakazane. Wszystkie nowe dostępne na rynku urządzenia są dostosowane do wymogów unijnych, krajowych i lokalnych i można z nich spokojnie korzystać. Sprawa komplikuje się w przypadku starych urządzeń, których używanie, a już szczególnie użytkowanie w dni o wysokim stężeniu pyłów może być zakazane. Łamanie antysmogowych przepisów wiąże się z surowymi karami. Jeśli zakaz obejmuje kominki, piece, kotły, to właściciele nieruchomości naruszający te przepisy mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości nawet do 5000 zł. Zatem nie ma co czekać na ostatni dzwonek, tylko warto wcześniej zainteresować się dostosowaniem urządzeń grzewczych do określonych norm. Można skorzystać z dopłat w ramach programu "Czyste powietrze" - do wzięcia jest nawet 136 tys. zł bezzwrotnej dotacji.