Gabinet Obajtka za 50 tys. zł

W gabinecie Daniela Obajtka, w którym przyjmował m.in. zagraniczne delegacje stoją meble warte łącznie dziesiątki tysięcy złoty. Jak pisze "Fakt", okrągły stolik kawowy z kamiennym blatem i złotymi nogami kosztuje ok. 13 tys. zł. Okrągły stół przy skórzanych kanapach ok. 18 tys. zł. Lampa stołowa, 3,7 tys. zł za sztukę, a ekstrawaganckie wiszące oświetlenie kosztuje ok. 5 tys. zł w outlecie (a nie wiadomo, gdzie i kiedy Orlen zakupił wyposażenie gabinetu). Designerskie fotele kosztują ok. 3 tys. zł za sztukę, konsola pod ścianą z transparentnego szkła z podstawą ze stali nierdzewnej, ok. 3 tys. zł. Gazeta wylicza, że gdyby ktoś chciał podobnie umeblować swój pokój, musiałby zapłacić ok. 50 tys. zł.

Orlen przekazał "Faktowi", że gabinet służył do przyjmowania m.in. międzynarodowych delegacji z Arabii Saudyjskiej, czy ambasadorów, a jego wnętrze dopasowano do "rangi spotkań prowadzonych przez Członków Zarządu Orlen".

Gabinet Obajtka nie był wcale "tajny"

Czy jednak w rzeczywistości gabinet można nazwać tajnym? "Fakt" pisze jakoby o pomieszczeniu nie wiedzieli nawet pracownicy paliwowego koncernu". W rzeczywistości Daniel Obajtek do gabinetu przyjmował również dziennikarzy i udzielał wywiadów, więc informacje o "tajności" są mocno przesadzone. Nagrania z gabinetu można znaleźć choćby w naszej rozmowie po przejęciu przez PKN Orlen stacji w Austrii, były prezes spółki pokazywał się również w nim w telewizji.

Ponadto w gabinecie znajduje się ścianka, na której stoją dyplomy i prestiżowe nagrody, jakie otrzymał Orlen. Trudno się spodziewać, aby spółka ukrywała swoje osiągnięcia w "tajnym gabinecie".

Gabinet trafi na aukcje charytatywną WOŚP?

Orlen przekazał "Faktowi", że z racji na zmiany "w kulturze organizacyjnej spółki", zwiększeniu przejrzystości działań, nowy prezes Ireneusz Fąfara nie będzie korzystał z gabinetu. Co więcej, jest wstępna decyzja, aby wyposażenie gabinetu trafiło na aukcje charytatywną. Spółka zakomunikowała, że w przeszłości współpracował WOŚP i może wesprzeć podopiecznych tej fundacji.

Niżej zobaczycie, jak zmieniał się Daniel Obajtek:

Orlen sfinalizował przejęcie stacji w Austrii. Daniel Obajtek: nasza siła w regionie rośnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.