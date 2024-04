Liczne śledztwa w sprawie Orlenu w prokuraturze

Prokuratura Krajowa zastrzegła, że przedstawiła jedynie te śledztwa dotyczące Orlenu, które budzą największe zainteresowanie opinii publicznej. Postępowań związanych z Orlenem jest więcej, natomiast dotyczą one drobniejszych spraw, m.in. wypadków przy pracy.

Najgłośniejsze dwa śledztwa zostały wszczęte w styczniu 2024 r. Sprawą fuzji z Lotosem i zbycia 30 proc. udziałów na rzecz spółki Saudi Aramco zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Płocku. Postępowanie obejmuje okres od początku 2018 r. do 30 listopada 2022 r. i dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen (po zmianie nazwy w lipcu 2023 r. Orlen - PAP), a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki, w związku z prowadzeniem negocjacji, ustalaniem warunków i podpisaniem umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisania umów związanych ze zbyciem 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańsk na rzecz Saudi Aramco, czym miano wyrządzić PKN Orlen szkodę w wielkich rozmiarach - na kwotę nie mniejszą nić 4 mld zł.

Także w Prokuraturze Okręgowej w Płocku toczy się śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw, ograniczania ich dystrybucji poprzez nadużycie uprawnień i doprowadzenie do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. To postępowanie obejmuje okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. Śledztwo ma ustalić, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające spółką Orlen mogło tam dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce Orlen w nieustalonej dotychczas kwocie.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Płocku - jak podała PAP Prokuratura Krajowa - prowadzi śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, które polegały na przyjęciu zawyżonych wartości wykonywanych usług w latach 2018-2019, czym wyrządzono szkodę majątkową na kwotę ponad 6 mln zł.

W Warszawie Prokuratura Okręgowa prowadzi z kolei śledztwo w zakresie niegospodarności w związku z procesem połączenia PKN Orlen S.A. i PGNiG S.A., a także w sprawie niegospodarności w związku z wprowadzeniem zasad kształtowania wynagrodzeń tzn. niestosowania "ustawy kominowej". Postępowanie zostało podjęte 4 kwietnia br. z zawiadomienia polityków KO, a sprawa ta była uprzednio zakończona decyzją o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego z 15 czerwca 2023 r. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Poszczególni członkowie zarządu Orlenu na celowniku prokuratury

Ponadto w Warszawie Prokuratura Regionalna prowadzi wraz z ABW śledztwo dotyczące "wejścia w porozumienie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ustalonych osób z przedstawicielem uczestnika przetargu publicznego". Przetarg ten dotyczył zaprojektowania i wykonania pakietu prac budowlanych oraz - jak podała PK - "utrudniania przeprowadzenia wskazanego przetargu i działania na szkodę Orlen S.A.".

- W ramach tego śledztwa zgromadzony został również materiał dowodowy dający podstawy przypuszczać, że ustalone osoby w związku z działalnością Orlen S.A. i jej kontrahentów mogły wyrządzić spółce Orlen oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej szkodę majątkową wielkich rozmiarów polegającą na przyjęciu korzyści majątkowej w zamian za nadużycie uprawnień - podała PK.

Dodatkowo zarzuty dla byłego prezesa Orlen Trading Switzerland (OTS), spółki zależnej Orlenu, przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Według prokuratury, w latach 2008-2013 były prezes OTS miał działać w grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem fakturami i nadużyciami podatkowymi. W ostatnich dniach Orlen ogłosił, że w związku z utraceniem przez OTS 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę, przewiduje skorygowanie wyników rocznych w 2023 r. o taką właśnie kwotę. Korekta wynika z analizy możliwości odzyskania przez OTS ok. 1,6 mld zł, które spółka ta uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy i produktów ropopochodnych.

