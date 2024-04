Orlen stracił 1,6 miliarda złotych! Były prezes zatrzymany przez CBŚP

Darmowy parking przed Morskim Okiem dla elektryków. Reszta płaci do 59 zł

Jak podkreślają autorzy informacji, zatrzymanie przez Centralne Biuro Śledcze Policji nie miało związku ani z działalnością Orlenu, ani dla Orlenu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Cytowana przez Radio Zet, Agnieszka Adamska-Okońska rzecznik prokuratury w Bydgoszczy poinformowała, że w sprawie chodzi o tak zwaną karuzelę vatowską funkcjonującą w latach 2008-2013.

"Grupa działająca na terenie całego kraju miała zajmować się fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi, blachą czy napojami. Według ustaleń prokuratorskich miała w tym celu wykorzystywać tak zwane słupy, czyli osoby lub spółki nieformalnie działające na rzecz przestępców"-czytamy w portalu Radia Zet.

Pieniądze za ropę, której nie było

Dziennikarze informują przy tym, że szwajcarska spółka Orlenu poniosła aż 1,6 mld zł strat, niemożliwych do odzyskania przedpłat za ropę, co w efekcie obciąży finanse całego koncernu. Z informacji, jakie trafiły do mediów wynika, że Orlen Trading Switzerland GmbH zapłaciła za ropę, której nigdy nie otrzymała. Orlen wydał w tej sprawie specjalny komunikat.

- Korekta wynika głównie z analizy możliwości odzyskania przez spółkę zależną środków pieniężnych, które uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych. Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, spółka zależna wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat" – czytamy w komunikacie Orlenu - czytamy w oświadczeniu spółki.

