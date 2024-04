i Autor: Lexus / Materiały prasowe, TOMASZ GOLLA / SUPER EXPRESS

Prawda wyszła na jaw. Luksusowe auto Obajtka

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek zamieścił na platformie X komentarz dotyczący cen paliw i polityki rządu i jego wpływu na ceny paliw. Przy okazji zamieścił zdjęcie w trakcie tankowania auta. Jednemu z dziennikarzy udało się ustalić, że to Lexus ES 300h, za którą trzeba zapłacić od 244 500 zł w górę w zależności od modelu. Auto przyspiesza 0-100 km/h w 8,9 s. ,a jego prędkość maksymalna to 180 km/h. Średnie spalanie: 5,2 l/100 km. Auto choć jest oszczędne i nie służy do dynamicznej jazdy, ma luksusowe wnętrze.