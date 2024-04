i Autor: Shutterstock

Drogie tankowanie

Zła wiadomość dla kierowców. Paliwo za 7 zł już za chwilę na stacjach

"W wyniku wzrostu cen ropy Brent do poziomu powyżej 90 USD/t komplikuje się sytuacja na krajowym rynku paliw. Choć skutków tego wzrostu na stacjach jeszcze nie widzimy, to musimy być przygotowani na jego konsekwencje w przyszłości, jeśli Brent ponownie nie stanieje. Istnieje ryzyko kilkugroszowych podwyżek cen paliw, zwłaszcza benzyny co oznacza przekroczenie 7 zł za żółtą. Ostatecznie skala potencjalnych podwyżek będzie uzależniona od sytuacji na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście geopolityki na Bliskim Wschodzie".- prognozują analitycy BM Reflex.