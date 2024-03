Taką odprawę dostał Obajtek z Orlenu

Odprawa Daniela Obajtka

Daniel Obajtek nie jest już prezesem Orlenu. Po październikowych wyborach było jasne, że dni byłego burmistrza Pcimia na stanowisku prezesa paliwowego giganta są policzone. Jednak prezesowi po tylu latach pracy należy się odprawa. Media rozpisywały się o kilkumilionowej kwocie. Tymczasem w rozmowie z Interią sam Obajtek dementuje te plotki. Jakiej wysokości odprawę zatem otrzymał? "Trzymiesięczną. Jest w tysiącach, a nie, jak podawały media, w milionach złotych" - powiedział Daniel Obajtek. O jakiej dokładnie kwocie jest mowa? "Jeśliby policzyć netto, to sama odprawa wyniosła 140-150 tys. zł. Nie 3 mln zł, nie ponad 1,5 mln zł, jak jeden z prezesów. To wynika z nowej ustawy" - podkreślił w rozmowie z Interią sam Daniel Obajtek.

Co teraz będzie robił były już prezes PKN Orlen? Przyznaje, że teoretycznie obowiązuje go półroczny zakaz konkurencji. Ale zaznacza, że...można go wypowiedzieć.

Przypomnijmy, Daniel Obajtek 5 lutego 2018 został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki Orlen (urzędowanie rozpoczął 6 lutego 2018, zastępując Wojciecha Jasińskiego. W lutym 2024 został odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu (urzędowanie zakończył 5 lutego 2024).

