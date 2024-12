Stopy procentowe w dół. RPP podaje datę obniżenia stóp procentowych w Polsce

QUIZ PRL. Telewizyjne hity Polski Ludowej! Pamiętasz je? 15/15 to mały pikuś!

Stopy procentowe. Decyzja RPP

We wtorek 3 grudnia 2024 roku rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). „Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych. Większość członków RPP dała jasno do zrozumienia, jakie warunki są konieczne, aby doszło do obniżki stóp procentowych. I te warunki nie są jeszcze spełnione” – powiedziała PAP ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska.

Teraz główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. Zgodnie z wypowiedziami prezesa NBP Adama Glapińskiego, do obniżki stóp procentowych konieczne jest osiągnięcie przez inflację szczytu, a następnie rozpoczęcie procesu jej obniżania z perspektywą spadku wskaźnika wzrostu cen do poziomu celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.

Kiedy może do tego dojść? „Inflacja osiągnie swój szczyt dopiero pod koniec I kwartału i zacznie spadać. W marcu pojawi się też nowa projekcja inflacji, która pokaże ten spadek. Jednak według nas, w marcu nie będzie decyzji o obniżce. Pierwszej obniżki spodziewamy się dopiero w maju, a łącznie w całym 2025 r. stopy spadną o 100 pkt. bazowych, co oznacza, że będą łącznie cztery obniżki” – powiedziała ekonomistka PKO BP.

Ceny energii wpłyną na inflację

Zdaniem ekspertki decyzje rządu o utrzymaniu zasad mrożenia cen energii przez 9 miesięcy 2025 r. zwiększą szanse na obniżki stóp procentowych już od maja. „Gdyby ceny nie były mrożone, to sytuacja byłaby bardziej skomplikowana, bo mielibyśmy do czynienia ze wzrostem inflacji. Mrożenie zaś sprawia, że na początku roku będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją tego wskaźnika” – powiedziała Urszula Kryńska.