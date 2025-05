Super Porady cz. 1. Sanatorium dla seniora. Ile kosztuje darmowe sanatorium? Od 1 października nowe stawki

Taniej od 1 października 2024

Jesienno-zimowy sezon sanatoryjny charakteryzuje się niższymi opłatami w porównaniu do wiosenno-letniego. Wynika to z mniejszego obłożenia uzdrowisk w okresie chłodniejszym, co skutkuje korzystniejszymi warunkami cenowymi dla pacjentów. Nowe stawki, które wejdą w życie 1 października 2024 roku, będą obowiązywać do końca kwietnia 2025 roku. W porównaniu z poprzednimi latami, zmiana dotyczy zarówno kosztów zakwaterowania, jak i standardu pokojów.

Warto zaznaczyć, że pacjent skierowany do sanatorium nie ma możliwości wyboru sezonu ani rodzaju pokoju, ponieważ są one przydzielane w skierowaniu. Kuracjusze mogą zaakceptować zaproponowane warunki i uiścić odpowiednią opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty pobytu ustalane są w oparciu o ceny dwóch sezonów rozliczeniowych:

* I sezon: trwa od 1 października do 30 kwietnia i to jest ten tańszy – opłaty zaczynają się od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (chodzi o jeden dzień pobytu).

* II sezon: trwa od 1 maja do dnia 30 września. To sezon droższy, w którego przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 11,90 za dzień pobytu w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i 40,90 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Oto szczegółowy cennik obowiązujący od października 2024 roku w sanatoriach uzdrowiskowych:

* Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,6 zł za dzień

* Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł za dzień

* Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł za dzień

* Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł za dzień

* Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 zł za dzień

* Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 zł za dzień

Podsumowując, koszt dwutygodniowego pobytu w sanatorium w sezonie jesienno-zimowym waha się od 148,4 zł do 456,4 zł, w zależności od wybranego standardu zakwaterowania. W porównaniu do sezonu letniego, ceny są wyraźnie niższe, co powinno zachęcić seniorów do korzystania z uzdrowisk właśnie w tym okresie.

/RAMKA/

Ważne!

Pacjent ze skierowaniem potwierdzonym przez NFZ nie może być obciążony wyższą opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie niż ta, która wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. W razie nieprawidłowości ma prawo złożyć skargę do NFZ. Zabiegi w ramach leczenia uzdrowiskowego są bezpłatne.

/ramka/

Kto ma prawo do darmowego pobytu?

Chociaż większość pacjentów korzystających z leczenia sanatoryjnego musi pokrywać częściowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, niektóre grupy osób mogą liczyć na całkowicie bezpłatny pobyt. Prawo do bezpłatnego leczenia i zakwaterowania w sanatorium mają:

* Pracownicy, którzy mieli kontakt z azbestem (m.in. w przemyśle lub budownictwie);

* Dzieci i młodzież do 18. roku życia (lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę);

* Dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w znacznym stopniu, bez względu na wiek.

Dla tych grup pacjentów wszystkie koszty leczenia i pobytu w sanatorium są pokrywane przez NFZ, co oznacza, że nie muszą oni dopłacać ani za wyżywienie, ani za zakwaterowanie. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować intensywnej opieki zdrowotnej.

Czego nie obejmuje refundacja NFZ?

Refundacja NFZ obejmuje jedynie częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz pełne koszty leczenia uzdrowiskowego. To oznacza, że pacjenci muszą przygotować się na dodatkowe opłaty związane z pobytem w sanatorium, takie jak:

* Koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem;

* Opłaty klimatyczne obowiązujące w miejscowościach uzdrowiskowych;

* Opłaty za usługi dodatkowe, takie jak parking, wynajem telewizora czy korzystanie z internetu;

* Koszt pobytu opiekuna pacjenta (jeśli taki jest potrzebny);

* Zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane bezpośrednio z celem pobytu.

Warto podkreślić, że pacjenci kierowani na leczenie uzdrowiskowe nie ponoszą kosztów samych zabiegów, które są częścią terapii uzdrowiskowej. Jednak, jeśli ktoś chce skorzystać z dodatkowych usług medycznych, niezwiązanych z głównym celem pobytu, będzie musiał za nie dodatkowo zapłacić.

Wyżywienie w sanatoriach – co warto wiedzieć?

Zgodnie z przepisami, sanatoria są zobowiązane do zapewnienia pacjentom całodziennego wyżywienia. Jednak sposób jego serwowania, jakość posiłków oraz ich różnorodność zależy od konkretnej placówki. Każde uzdrowisko ma swobodę w ustalaniu dziennej stawki żywieniowej, która musi być adekwatna do potrzeb zdrowotnych kuracjuszy.

Lekarz uzdrowiskowy, na podstawie wywiadu żywieniowego oraz stanu zdrowia pacjenta, ustala odpowiednią dietę. Nad jej prawidłowością czuwa dietetyk, który dba o to, aby posiłki dostarczały wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

/RAMKA/

Ważne!

Sanatoria nie mają obowiązku dostosowywania menu do indywidualnych preferencji dietetycznych, chyba że wynikają one z potwierdzonego stanu zdrowia.

/ramka/

Pacjent, który wymaga specjalnej diety ze względów zdrowotnych, powinien zgłosić to lekarzowi prowadzącemu. W takim przypadku placówka ma obowiązek uwzględnić jego potrzeby w dobowym jadłospisie. Jednak diety wynikające z popularnych trendów żywieniowych, takich jak dieta wegańska czy ketogeniczna, mogą nie być uwzględniane, jeśli nie mają medycznego uzasadnienia.

Leczenie uzdrowiskowe – jakie zabiegi oferują sanatoria?

Leczenie uzdrowiskowe w sanatoriach obejmuje szeroki zakres zabiegów przyrodoleczniczych, rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów. Są one dostosowywane do potrzeb kuracjuszy na podstawie skierowania od lekarza oraz diagnozy.

Do najczęściej oferowanych zabiegów należą:

* Kąpiele lecznicze (solankowe, siarczkowe, borowinowe);

* Masaże (klasyczne, wodne, relaksacyjne);

* Gimnastyka lecznicza (indywidualna oraz grupowa);

* Fizykoterapia (zabiegi z wykorzystaniem prądów, magnetoterapii, ultradźwięków);

* Inhalacje oraz aerozoloterapia.

Kuracjusze, którzy mają konkretne schorzenia, mogą liczyć na indywidualnie dostosowane plany leczenia. Zabiegi uzdrowiskowe są integralną częścią leczenia, a ich głównym celem jest poprawa funkcjonowania układów ruchu, oddechowego, krążenia oraz trawiennego.

Opieka medyczna w sanatorium

Sanatoria uzdrowiskowe zapewniają pacjentom pełną opiekę medyczną, która obejmuje nie tylko zabiegi lecznicze, ale także opiekę lekarza i pielęgniarek. Każdy kuracjusz ma możliwość skonsultowania się z lekarzem prowadzącym, który nadzoruje przebieg leczenia oraz reaguje na ewentualne problemy zdrowotne.

Sanatoria są także wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, który umożliwia wykonywanie specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych oraz diagnostycznych. Pacjenci mają dostęp do profesjonalnych usług medycznych przez cały okres pobytu, co zwiększa skuteczność terapii.

Dodatkowe koszty i opłaty

Chociaż NFZ pokrywa większość kosztów związanych z leczeniem, to pacjenci muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami, które nie są objęte refundacją

Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym świadczeń gwarantowanych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Opłaty za jeden dzień pobytu zależą od standardu pokoju oraz sezonu rozliczeniowego. Koszty zakwaterowania i wyżywienia są zatem ustalone z góry, a pacjenci nie mogą zostać obciążeni wyższymi dopłatami, niż przewidują przepisy, w tym także za pokój jednoosobowy.

/RAMKA/

Ważne!

Sanatorium ma obowiązek zapewnienia pacjentom opieki medycznej oraz zabiegów związanych z leczeniem schorzeń, które były podstawą skierowania do uzdrowiska, jak również zakwaterowania i wyżywienia.

/ramka/

Koszty dodatkowe, takie jak opłaty za parking, korzystanie z urządzeń w pokoju (np. telewizora, lodówki, czajnika), czy wymiana pościeli i ręczników w trakcie pobytu, nie są uregulowane przepisami, ponieważ ich wysokość zależy od decyzji kierownictwa placówki. Kwestie te regulowane są przez wewnętrzny regulamin uzdrowiska.

Wysokość opłat za dodatkowe usługi ustalana jest indywidualnie przez każdego świadczeniodawcę, a Minister Zdrowia ani NFZ nie ingerują w te kwestie.

W dniu przyjęcia do sanatorium kuracjusze są informowani o wszelkich dodatkowych kosztach. Decyzja o skorzystaniu z usług, takich jak wypożyczenie sprzętu na czas pobytu, jest dobrowolna i potwierdzana podpisaniem oświadczenia o zgodzie na wniesienie opłaty. Rozliczenia między kuracjuszem a uzdrowiskiem, które nie są objęte finansowaniem z NFZ, nie podlegają kompetencjom Ministerstwa Zdrowia ani NFZ. W takich przypadkach stosuje się przepisy prawa cywilnego, dotyczące umów cywilnoprawnych.

Adrianna Ostaszewska

