Google ukarane rekordową grzywną 2,95 mld euro przez KE za naruszenie przepisów antymonopolowych i nieuczciwe wspieranie własnych rozwiązań reklamowych (AdX).

Firma preferowała własną technologię AdX, co pozwoliło jej pobierać wyższe opłaty i eliminować konkurencję z rynku reklam online.

Google ma 60 dni na przedstawienie planu naprawczego, który zapewni równy dostęp do rynku reklamowego i wyeliminuje praktyki prowadzące do konfliktu interesów.

Kara nałożona na Google przez Komisję Europejską

W piątek Komisja Europejska ogłosiła decyzję o ukaraniu Google rekordową grzywną wynoszącą 2,95 mld euro. Według urzędników amerykański gigant technologiczny naruszył przepisy antymonopolowe, nieuczciwie wspierając własne rozwiązania reklamowe kosztem konkurentów.

Reklamy online i dominacja technologii adx

Postępowanie dotyczyło systemu reklamowego wykorzystywanego w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych. Google oferuje kompleksowy zestaw usług pośredniczących między reklamodawcami a wydawcami treści. KE wskazała, że firma preferowała technologię AdX, wzmacniając jej centralną rolę w łańcuchu dostaw. Dzięki temu mogła pobierać wyższe opłaty i eliminować konkurencję z rynku.

Nakaz zaprzestania praktyk i plan naprawczy

Unijni urzędnicy nie tylko nałożyli wysoką karę, ale również zobowiązali Google do zakończenia praktyk, które prowadzą do konfliktu interesów. Firma ma 60 dni na przedstawienie planu działań, który wskaże, w jaki sposób zamierza wyeliminować problem i zapewnić równy dostęp do rynku reklamowego dla innych dostawców.

Decyzja Komisji Europejskiej zapadła w czasie nasilających się sporów między Brukselą a Waszyngtonem dotyczących regulacji cyfrowych. W ostatnich tygodniach Donald Trump zagroził wprowadzeniem ceł oraz ograniczeniem dostępu do amerykańskich technologii dla państw, które wprowadzają podatki cyfrowe lub restrykcyjne przepisy regulacyjne. To dodatkowo podkreśla znaczenie obecnej decyzji i jej potencjalny wpływ na relacje transatlantyckie.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.