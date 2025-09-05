Tesla proponuje Elonowi Muskowi rekordowy pakiet akcji (do 975 mld USD), uzależniony od ambitnych celów, m.in. podwojenia wartości firmy.

Wypłata pakietu wymaga osiągnięcia ekstremalnie wysokiej kapitalizacji (do 8,5 bln USD) i przełomowych celów, jak produkcja 1 mln robotów Optimus.

Nowa propozycja ma utrzymać zaangażowanie Muska, budząc jednak kontrowersje ze względu na słabsze wyniki Tesli i unieważnienie poprzedniego pakietu.

Rekordowy pakiet akcji dla Muska

W piątek zarząd Tesli poinformował, że w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożono propozycję nowego planu wynagrodzenia dla Elona Muska. Pakiet obejmuje nawet 975 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat, co czyni go jednym z największych w historii. Musk miałby otrzymać do 423 mln akcji, podzielonych na 12 transz.

Pierwsza transza przewidziana jest po osiągnięciu przez spółkę wartości giełdowej 2 bln dolarów, czyli podwojeniu obecnego poziomu. Ostatnia wymagałaby wzrostu kapitalizacji aż do 8,5 bln dolarów.

Ambitne cele: samochody, roboty i robotaksówki

Zarząd Tesli połączył wypłaty z osiągnięciem niezwykle wymagających rezultatów. W planie znalazły się takie warunki, jak dostarczenie 20 mln samochodów, produkcja 1 mln humanoidalnych robotów Optimus czy uruchomienie 1 mln autonomicznych robotaksówek.

Sam Musk wielokrotnie podkreślał, że przyszłość Tesli wiąże się właśnie z robotami. Jego zdaniem „Optimusa będzie chciał mieć niemal każdy człowiek na Ziemi”, mimo że technologia wciąż jest daleka od masowej produkcji.

Motywacja, ale bez ograniczeń

Prezes spółki Robyn Denholm wyjaśniła, że celem planu jest utrzymanie Muska w pełnym zaangażowaniu. Jednocześnie propozycja nie ogranicza działalności miliardera w innych obszarach – polityce czy kierowaniu firmami takimi jak SpaceX, xAI, Neuralink czy X (dawny Twitter). To już kolejny pakiet przewidziany dla Muska. W sierpniu zarząd zatwierdził tymczasowe wynagrodzenie w akcjach, wartych niemal 30 mld dolarów.

Krytyka i kontrowersje wokół nagrody

Decyzja budzi kontrowersje, zwłaszcza że Tesla od dwóch kwartałów notuje gorsze wyniki finansowe i spadki sprzedaży, szczególnie w Europie. Niektórzy komentatorzy wiążą te problemy z rosnącą aktywnością Muska w polityce. Warto przypomnieć, że rok wcześniej sąd w Delaware unieważnił pakiet z 2018 r. – obecnie wart 85 mld dolarów – uznając, że zarząd nie był wystarczająco niezależny. Spółka odwołała się od tego wyroku. Jeżeli apelacja zakończy się sukcesem, sierpniowy pakiet akcji straci ważność, a Musk otrzyma tylko nową propozycję.

