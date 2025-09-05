Rafineria ORLENU w Możejkach zyska własne, zielone źródło energii: powstaje tam elektrownia słoneczna o mocy 44,2 MW, która rocznie wyprodukuje ok. 45 GWh energii, zasilając bezpośrednio rafinerię.

Wyjątkowa technologia zwiększy wydajność: farma fotowoltaiczna będzie wykorzystywać ok. 68 tys. dwustronnych paneli (o mocy 620 Wp każdy), które mogą generować nawet o 30% więcej energii niż tradycyjne.

Inwestycja za 36 mln euro gotowa na 80%: prąd z elektrowni popłynie do rafinerii już od początku 2026 roku, znacząco redukując jej emisje i zwiększając niezależność energetyczną.

Krok w stronę celów ORLENU: projekt jest kluczowy dla strategii Grupy ORLEN 2035, która zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 12,8 GW i dekarbonizację produkcji

Nowa elektrownia słoneczna ORLEN w Możejkach

Spółka ORLEN Lietuva jest na finiszu budowy swojego pierwszego obiektu wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł. ORLEN Lietuva, spółka z Grupy ORLEN, kończy budowę pierwszej elektrowni słonecznej, która będzie podłączona bezpośrednio do rafinerii w Możejkach. Instalacja o mocy zainstalowanej 44,2 MW ma produkować rocznie około 45 GWh energii, co stanowi istotny krok w transformacji energetycznej koncernu. Całkowita powierzchnia farmy fotowoltaicznej wyniesie 600 tys. metrów kwadratowych, na których znajdzie się blisko 68 tys. nowoczesnych modułów.

Jak podkreśla prezes zarządu ORLEN Lietuva, jest to historyczny moment dla spółki. – To przełomowy projekt dla ORLEN Lietuva. Po raz pierwszy zaczniemy wytwarzać energię odnawialną na miejscu, aby wesprzeć działalność jednego z najbardziej energochłonnych zakładów przemysłowych w regionie. Dzięki tej inwestycji zbliżymy się do realizacji naszych strategicznych celów: ograniczymy emisyjność, zwiększymy niezależność energetyczną – mówi Zbigniew Paszkowicz.

Jakie korzyści przyniesie inwestycja w zieloną energię?

Inwestycja w Możejkach wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej technologii. Elektrownia będzie wyposażona w dwustronne moduły fotowoltaiczne, które absorbują światło słoneczne z obu stron. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie wydajności, generując nawet o 30% więcej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych paneli. Dzięki temu jeden z największych odbiorców energii przemysłowej w krajach bałtyckich uzyska dostęp do własnej, czystej i stabilnej zielonej energii, niezależnej od wahań na rynku.

Wojciech Matuszek, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki ORLEN, zaznacza, że projekt wpisuje się w szeroką strategię rozwoju grupy. – Realizujemy strategiczne inwestycje, które budują fundamenty naszego rozwoju i przyspieszają transformację energetyczną regionu. Skala naszych działań jest bezprecedensowa – w ciągu dekady prawie 10-krotnie zwiększymy moc aktywów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł – wyjaśnia. Nowa farma fotowoltaiczna będzie największą przyzakładową instalacją w Grupie ORLEN i jedną z największych na Litwie.

Kiedy elektrownia słoneczna zacznie działać i ile kosztuje?

Budowa weszła już w końcową fazę, a jej zaawansowanie ocenia się na około 80%. Większość modułów została już zainstalowana, a obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu i integracją obiektu z siecią elektroenergetyczną rafinerii. Prąd wyprodukowany na farmie popłynie do rafinerii w Możejkach już od początku 2026 roku. Całkowita wartość projektu szacowana jest na około 36 milionów euro, a jego wykonawcą jest polska firma Electrum z Białegostoku. Inwestycja ta potwierdza strategiczne znaczenie litewskiej rafinerii, w którą od 2006 roku ORLEN zainwestował już prawie 4,5 miliarda euro.

