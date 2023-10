Światowy gigant tnie etaty. Tysiące stracą pracę

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Rolls-Royce plc. jest znane głównie z produkcji silników lotniczych, a firma znalazła się w trudnej sytuacji w okresie pandemii, kiedy ruch lotniczy był zawieszony przez kilka miesięcy. Wtedy to zwolniono 9000 pracowników. Obecnie firma zatrudnia około 42 tys. pracowników, z czego połowa z nich pracuje w Wielkiej Brytanii. Istnieje duża szansa, że te redukcje dotkną głównie zakłady w tym kraju.

Rolls-Royce plc. skupia się na trzech głównych dziedzinach. Pierwsza z nich to produkcja silników odrzutowych do samolotów pasażerskich, druga zajmuje się silnikami do myśliwców oraz reaktorami do okrętów podwodnych, a trzecia działa nad systemami energetycznymi stosowanymi w jednostkach pływających. Istnieją obawy, że to właśnie ten ostatni dział jest najbardziej narażony na redukcje, zwłaszcza po styczniowych słowach Tufana Erginbilgiça, określającego go jako "rażąco źle zarządzany". Ten sektor generuje znaczne koszty i może być celem przyszłych cięć etatów.

