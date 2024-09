Świetna wiadomość dla emerytów. Podwyżka kapitału emerytalnego od października

Kapitał emerytalny może wzrosnąć o 10 tys. zł

Jak informuje gazeta, składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne będą opłacone od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50 proc. wysokości płacy minimalnej (obecnie 2150 zł.).

"Z kolei wysokość tych składek w przypadku składek emerytalnych i rentowych to wynosi 591,68 zł miesięcznie. To oznacza, że jeśli rodzice podpiszą umowę uaktywniającą z osobą na emeryturze, to dzięki dodatkowym składkom jej świadczenie będzie mogło być wyższe. Sama składka emerytalna opłacana przez państwo przy takiej umowie wyniesie około 420 zł miesięcznie. Zatem po dwóch latach opieki nad dzieckiem kapitał emerytalny babci lub dziadka może wzrosnąć o ponad 10 tys. zł." - wylicza "Fakt".

Program "Aktywny Rodzic" popularnie zwany "babciowym" wchodzi w życie 1 października 2024 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez platformę elektroniczną ZUS, a pierwsze wypłaty mają ruszyć na przełomie listopada i grudnia.

Na takie świadczenia mogą liczyć rodzice:

Babciowe, czyli świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" , wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

, wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze. "Aktywnie w żłobku" – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

– ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie "Aktywnie w domu" – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata. W tym przypadku rodzice muszą dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia "aktywnie w domu".

ZUS przy tym informuje, że w ramach ustawy "Aktywny Rodzic", rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, ale za to w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia.

