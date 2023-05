Święto Gwardii Szwajcarskiej. Ile zarabia gwardzista u papieża?

Nowe przywileje dla rodziców. Co ci się należy, gdy masz dziecko do 8 lat?

Gwardia Szwajcarska. Co to jest?

Gwardia Szwajcarska to według Wikipedii piesza formacja wojskowa pełniąca rolę straży przybocznej papieża, formalnie istniejąca od XVI wieku. Uważana za najmniejszą i najstarszą istniejącą armię świata – od roku 1506. W swej historii funkcjonowała z przerwami. Gwardia Szwajcarska – oprócz pełnienia funkcji reprezentacyjno-honorowych – od początku swego istnienia stanowi ochronę osobistą papieża i Pałacu Apostolskiego. Strzeże również granic Państwa Watykańskiego, a od niedawna jej członkowie (w strojach cywilnych) towarzyszą papieżowi w jego zagranicznych pielgrzymkach. Podczas wakatu Stolicy Apostolskiej Gwardia podlega władzy kamerlinga i strzeże niezakłóconego przebiegu konklawe.

Współcześnie papieskie wojsko liczy 135 żołnierzy różnego stopnia: oficerów, podoficerów, halabardników i dwóch doboszy. Jego komendant ma rangę pułkownika, jest tzw. „domownikiem papieskim” i posiada tytuł szlachcica Jego Świątobliwości. Kto może zostać gwardzistą szwajcarskim? Wymagania są dość surowe, ale bardzo jasno sprecyzowane. Żołnierzami Gwardii Szwajcarskiej mogą być wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii (pochodzą głównie z kantonów katolickich Lucerna i Valais). W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Zasadnicza służba w Gwardii Szwajcarskiej trwa dwa lata (z możliwością przedłużenia).

Zarobki w Gwardii Szwajcarskiej

I najważniejsze - jakie są zarobki w Gwardii Szwajcarskiej? W ostatnich latach Gwardia Szwajcarska mierzy się z problemami kadrowymi. Zaczęło brakować chętnych do tej służby. Powód? Brak bezrobocia w Szwajcarii. A nie od dziś wiadomo, że największą motywacją do podjęcia pracy jest wynagrodzenie. A okazuje się, że na kokosy w Gwardii Szwajcarskiej nie ma co liczyć. To praca dająca z pewnością dużą satysfakcję, ale raczej niezbyt duże zarobki. Początkujący gwardzista może liczyć na wynagrodzenie rzędu 1400 euro (ok. 6,5 tys. zł). Warto zaznaczyć, że oprócz wynagrodzenia otrzymuje on również darmowe zakwaterowanie, wyżywienie i mundury.

