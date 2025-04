Majówka 2025. Jak czynna jest Biedronka?

Do soboty 26.04 ponad 3000 placówek sieci będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, umożliwiając klientom wygodne zakupy nawet w późnych godzinach wieczornych. Z kolei w niedzielę handlową 27.04 aż 3500 sklepów będzie otwartych do godziny 22:00. Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów przed majówką możemy sprawdzić w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Mega promocje na grilla w Biedronce

Do 27 kwietnia w sklepach Biedronki można nabyć: brykiet węgla drzewnego (2,5 kg) bądź węgiel instant (1kg) w promocji 1+1 gratis (limit dzienny 4 opak.)

Warto zwrócić uwagę także na specjalną ofertę 1+1 gratis na wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny (limit dzienny 2 produkty na kartę MB) oraz na promocję 1+1 gratis na zestaw grillowy wieprzowy w marynacie paprykowej.

W ramach Najtańszej Niedzieli (27.04) będzie obowiązywać specjalna promocja na świeżą ćwiartkę z kurczaka Kraina Mięs - 52 % taniej w cenie 4,99 zł oraz rabat 50% na banany na wagę w cenie jedynie 3,49 zł za kilogram. Wszystkie wymienione oferty dostępne są dla posiadaczy karty bądź aplikacji Moja Biedronka.

Promocja obowiązująca do 27 kwietnia obejmuje również grill jednorazowy z rabatem 40% na drugi produkt oraz podpałkę naturalną (64 kostki) z rabatem 40% na drugi produkt.

Owoce i warzywa za połowę ceny

W niższej cenie kupimy truskawki w opakowaniu 500 g. Z aplikacją Biedronki, zapłacimy za nie 4,99 zł zamiast 13,98 zł. W promocji jest ogórek szklarniowy, który kosztuje teraz 5,99 zł kg oraz cukinia - 5,99 zł/kg. Rzodkiewki i pomidory papryczkowe (opak. 500 g) są w promocji 1+1 gratis.

W promocji znajdują się wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. Przy zakupie 12 butelek, kolejne 12 dostaniemy za darmo. Limit dzienny wynosi 24 opakowania z kartą Moja Biedronka.