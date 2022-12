Szkoły rezygnują ze studniówek. To przez inflację?

Tegoroczne składki na zorganizowanie studniówki kosztują ok. 600 - 800 zł. To znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Na cenę składa się m.in. catering, wynajęcie sali, oprawa muzyczna czy fotograf. Przez wysoką inflację mocno wzrosła cena za energię elektryczną, ale także usługi, przez co wiele szkół średnich zdecydowało, że zrezygnuje z przyszłorocznych studniówek, które miałyby się odbyć w styczniu. Okazuje się jednak, że koszty to niejedyny powód. Chętnych do organizacji studniówki ubywa także wśród samych uczniów. Oprócz opłacenia składki muszą oni jeszcze wydać pieniądze na przygotowania tj. zakup sukienki czy garnituru, wizytę u kosmetyczki i fryzjera. Finalna kwota może zatem sięgnąć ok. 1000 zł dla jednej osoby. To wszystko przyczynia się do tego, że uczniowie czują się zniechęceni. Nie czują “ducha tradycji” i wolą za niższą kwotę udać się na zwykłą imprezę czy domówkę.

Dla właścicieli sal bankietowych, zorganizowanie studniówki równa się wysoki zarobek. — Inflacja oraz podwyższone rachunki za media mają swoje konkretne przełożenie na koszty, jednak robimy co w naszej mocy, aby ceny pozostawały na stałym poziomie — mówi dla portalu Onet.pl Julita Pawluczuk z białostockiego działu marketingu i rezerwacji grupowych Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

Sonda Czy pamiętasz swoją studniówkę? TAK, TO BYŁA DOBRA ZABAWA! TAK, ALE BYŁO KIEPSKO NIE PAMIĘTAM STUDNIÓWKI, BYŁA SŁABA NIE MIAŁEM/AM STUDNIÓWKI