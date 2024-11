Szokujące ceny karpia. To będą drogie święta

Ceny karpia 2024

Przed nami święta Bożego Narodzenia. W tym roku będą one wyjątkowo drogie. Ceny w sklepach są szokujące i nic nie wskazuje na to, by było choć trochę taniej. Wyjątkowo dużo przyjdzie nam płacić za świąteczne ryby. Ceny filetowanego karpia już sięgają blisko 60 zł za kilogram. A warto dodać, że dobrej jakości karp waży około 2 kg, zatem cena jednej przygotowanej do smażenia ryby to już 120 zł. Jest bardzo prawdopodobne, że w grudniu , bliżej świąt Bożego Narodzenia cena pójdzie jeszcze bardziej w górę. Dlaczego w tym roku karp może być wyjątkowo drogi? Przyczyn jest wiele, ale kluczowa to tegoroczna powódź. Jest ryzyko, że ryb w stawach będzie mało, a te, które są będą za małe i nie będą nadawały się na sprzedaż. Zatem przy dużym popycie i małej podaży cena ryby może wystrzelić. A wielu Polaków nie wyobraża sobie Wigilii Bożego Narodzenia bez karpia. Jeśli cena świeżego oczyszczonego karpia dojdzie do 100 zł, to za dwie ryby trzeba będzie zapłacić aż 400 zł!

Drogie święta Bożego Narodzenia

Oczywiście tak wysokie są ceny ryb już oczyszczonych. Mniej płaci się na świeżego, żywego karpia. Taka ryba to wydatek około 30 zł za kg. Zatem przy rybie ważącej 2 kg mamy już cenę 60 zł za rybę. Jednak takiego karpia trzeba odpowiednio przygotować. Po oczyszczeniu jego waga spada niemal o połowę. W tym wypadku, decydując się na zakup ryby, żywej zapłacimy za sztukę 60 zł. Zwykle kupujemy minimum dwie takie rybki, co daje nam sumę 120 zł. A karp to raptem jedna wigilijna potrawa. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku święta będą wyjątkowo drogie.