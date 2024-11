i Autor: Shutterstock

Konsumpcja

Średnia cena koszyka zakupowego przekroczyła 300 zł. Drożyzna dobija Polaków

"Średnia cena koszyka zakupowego znów przekroczyła granicę 300 zł. To wyraźny wzrost, bo w porównaniu z sierpniem koszyk podrożał we wrześniu o 25 zł, a licząc rok do roku, o 24 zł "– podkreślił cytowany przez "Rzeczpospolitą" Kamil Kruk, dyrektor z ASM Sales Force Agency.