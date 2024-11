i Autor: Getty Images/SARINYAPINNGAM Inflacja w lipcu 2023 nie rosła już kolejny miesiąc z rzędu.

Raport NBP

Czeka nas koszmar w 2025 r. Będzie jeszcze większa drożyzna! NBP podaje projekcje inflacji

Inflacja po odmrożeniu cen energii wzrośnie w 2025 r. do 5,6 proc. a w 2026 r. spadnie do 3,4 proc. – prognozuje NBP w "Raporcie o inflacji”. Z kolei przy utrzymaniu zamrożenia cen energii inflacja w 2025 r. wyniesie 4,3 proc. To również jak argumentował w czwartek (8.11) Adam Glapiński prezes NBP hamuje obniżkę stóp procentowych.