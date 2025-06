Najnowsza waloryzacja rent i emerytur. Co podał GUS?

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane, w celu ochrony realnej wartości świadczeń seniorów przed wzrostem cen. Jeszcze niedawno waloryzacja była dwucyfrowa, ale to już przeszłość. W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc., to dużo mniej względem waloryzacji z 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.). Mniejszy wzrost wysokości emerytur był spowodowany głównie obniżeniem inflacji, która nie jest już dwucyfrowa jak w latach 2022-2023.

Jakiej waloryzacji mogą spodziewać się emeryci i renciści w 2026 roku? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji bierze się się pod uwagę takie dane z GUS jak realny wzrost płac i inflacja. I GUS właśnie podał szybki odczyt inflacji w czerwcu 2025. Osiągnęła ona nieco wyższy poziom niż przewidywano i wynosi 4,1 proc. Z kolei, z najnowszych danych GUS wynika, że w maju średnia płaca wzrosła o 8,4 proc. w zestawieniu rok do roku i wyniosła 8670,51 zł. Na podstawie tych parametrów, przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja 2026 wyniosłaby 4,93 proc., czyli o 0,57 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Jednak jeśli inflacja zacznie spadać jak zakładają niektóre prognozy, to waloryzacja świadczeń seniorów będzie jeszcze niższa!

Jakie podwyżki emerytur i rent w 2026 roku?

Przy waloryzacji 4,93 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o ponad 90 zł, do kwoty 1 971, 47 zł. Z kolei emerytura w okolicy średniej, czyli 3700 zł brutto wzrosłoby o 182 zł do kwoty 3 882 zł. Senior otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 6 tys. zł, dostałby 296 zł więcej, czyli 6 296 zł.

Oficjalne dane o całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

