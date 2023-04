Szokujące nagranie! Tak gigant sprzedaży traktuje pracowników. Kobiety przeszukiwane w bieliźnie

Niedopuszczalne praktyki

Kobiety na filmie są kontrolowane w bieliźnie. Stoją w kolejce, podchodzą do stanowiska z ochroną gdzie zdejmują wierzchnie okrycie, łącznie z butami. Kontrola przypomina tą kontrolę osobistą na lotnisku. Tu jednak pracownice stoją w wielkiej hali, gdzie nie jest zapewniona żadna intymność, w osobnym pomieszczeniu. W tle, przy dalszym stanowisku widać tyłem odwróconych mężczyzn, którzy również kontrolują pracowników. Oczywiście to co może szokować w tzw. cywilizowanym świecie, w Rosji może być standardem i czymś normalnym.

Bakalczuk uciekła z Polski przed sankcjami

Wildberries to firma, której współwłaścicielką jest Tatiana Bakalczuk, która według Forbesa stała się drugą miliarderką w Rosji. Jest rosyjską bizneswoman, koreańskiego pochodzenia. Według danych Forbesa, Bakalczuk w ciągu roku powiększyła swój majątek o 1200 procent. Jednocześnie Bakalczuk zajęła pierwszą lokatę na liście najbogatszych kobiet w Rosji, znacznie wyprzedzając swoje rywalki. Majątek drugiej w zestawieniu Eleny Baturiny wynosi "zaledwie" 1,3 mld dolarów.

Jak informują wiadomościhandlowe.pl, Polska była pierwszym rynkiem unijnym, na który Tatiana Bakalczuk postawiła. W Polsce firma działała od końca 2019 r., a pierwszą jego placówką był butik zlokalizowany na warszawskim Mokotowie.

"Bakalczuk była jedną z 15 osób wpisanych na sankcyjną listę MSWiA. Jak się okazuje należąca do niej firma Wildberries „zwinęła się” z polskiego rynku zanim ta lista została ogłoszona"-informują wiadomościhandlowe.pl.

Według portalu, Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, firma zarzuciła plany rozwoju na terenie Europy i postanowiła, że ograniczy działalność do siedmiu rynków, głównie tzw. Unii Euroazjatyckiej, do której poza Rosją zaliczają się jej główny sprzymierzeń w konflicie z Ukrainą, czyli Białoruś,Kazachstan i Kirgistan.

Według wiadomościhandlowe.pl, w lipcu 2021 r. sankcję na Wildberries i samą Tatianę Bakalczuk nałożyła Ukraina, co było związane z oskarżeniem firmy o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej.

