Szokujące różnice w cenach leków. Ujawniamy, gdzie jest najtaniej

Znaczna rozpiętość cen leków w zależności od apteki. Różnice ponad 30 proc.

- Przy wykorzystaniu metody tajemniczy klient zrealizowaliśmy ogólnopolskie, szeroko zakrojone badanie, którego celem było przeprowadzenie analizy porównawczej cen leków w aptekach, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych oraz portalach rezerwacyjnych. Do badania wybraliśmy koszyk pięciu najpopularniejszych leków OTC o dużej dostępności, relatywnie niedrogich i nieregulowanych administracyjnie. Badanie aptek stacjonarnych wyraźnie pokazało, że różnice cen są bardzo istotne. Różnica dla koszyka pięciu leków pomiędzy apteką sieciową a prywatną sięgała nawet 32% na korzyść aptek sieciowych - podkreśla prof. dr hab Jan Garlicki.

Leki kupowane przez internet tańsze. Która apteka online najtańsza?

- W przypadku aptek online, widać że (nie uwzględniając kosztów dostawy) średnie ceny leków są generalnie jeszcze niższe niż w aptekach stacjonarnych. Najtańszy koszyk online miała apteka należąca do sieci Gemini, a dwa kolejne miejsca zajęła Ziko oraz Melissa. Różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła ponad 25 zł, co daje ponad 40% więcej dla najdroższej. Trzy najdroższe apteki online to I-apteka, Świat Leku oraz Apteline - informuje prof. Garlicki.

Jak wyglądają różnice cenowe leków w poszczególnych aptekach?

W przypadku aptek online, cały koszyk wybranych pięciu leków był najtańszy w aptece Gemini - 62.02 zł. Najdroższy w I-apteka - tam całość kosztowała 87.21 zł. Inne popularne sieci farmaceutyczne w wersji online również różniły się cenowo - 66.95 zł w Ziko oraz 74.65 zł w DOZ. Jeśli weźmiemy pod uwagę popularny lek przeciwbólowy, Apap 500 mg, 12 tabletek powlekanych, to również widoczne są istotne różnice wśród popularnych aptek online. 7.44 zł w Gemini, 7.99 zł w Ziko oraz 8.79 zł w DOZ.

Apteki stacjonarne są nieco droższe. Wśród tradycyjnych punktów z farmaceutykami dodatkową komplikację stanowią różnice cenowe w ramach tej samej sieci, zależnie od lokalizacji.

Najtańsza wśród sprawdzonych okazała się apteka Gemini pod adresem Piastowska 16/7, Jawor. Cały koszyk pięciu leków kosztował tam 73.46 zł. Ten sam zestaw miał cenę 115.95 zł w najdroższej aptece rankingu - DR Zdrowie, Stanisława Skarżyńskiego 2, Bydgoszcz.

Jeśli weźmiemy pod uwagę Apap 500 mg, 12 tabletek, wśród popularnych sieci stacjonarnych, to również widać różnicę. Zapłacimy 7.50 zł we wspomnianej Gemini, 10.49 zł w warszawskiej Ziko oraz 11.99 zł w częstochowskiej DR Max. Najdroższa była prywatna apteka z Częstochowy - 12.50 zł. Ujawnione w badaniu dane wskazują, że aby zaoszczędzić trzeba z głową wybierać aptekę, w której dokonamy zakupu leków.

Nazwa apteki Miasto Rodzaj Apap 500 mg (12 tabletek) Stoperan (18 mg, 10 tabletek) Allegra 120 mg (10 tabletek) Gemini Jawor Sieciowa 7,50 zł 16,99 zł 16,99 zł Gemini Warszawa Sieciowa 9,99 zł 17,99 zł 17,99 zł Ziko Warszawa Sieciowa 10,49 zł 18,99 zł 12,99 zł Gemini Częstochowa Sieciowa 8,49 zł 17,99 zł 17,99 zł ŚRÓDMIEJSKA Pniewy Prywatna 7,99 zł 17,90 zł 14,99 zł Gemini Bydgoszcz Sieciowa 8,00 zł 17,99 zł 18,99 zł Apteka Zdrowit Częstochowa Sieciowa 9,50 zł 18,99 zł 18,90 zł DLA CIEBIE Pniewy Prywatna 9,90 zł 19,00 zł 14,99 zł DR Max Częstochowa Sieciowa 11,99 zł 15,99 zł 17,99 zł Apteka Częstochowa Prywatna 9,98 zł 19,98 zł 17,97 zł Cefarm Warszawa Sieciowa 9,99 zł 18,99 zł 17,99 zł Pod Sarną. Apteka Bydgoszcz Prywatna 8,99 zł 19,50 zł 18,99 zł Apteka Warszawa Prywatna 9,99 zł 21,99 zł 18,04 zł Apteka pod Dębami Bydgoszcz Prywatna 10,49 zł 19,99 zł 19,99 zł Apteka Sosnowiec Prywatna 9,99 zł 19,99 zł 17,99 zł Apteka "ARNIKA" Bolków Prywatna 10,99 zł 19,99 zł 17,99 zł NASZA Apteka Częstochowa Prywatna 9,80 zł 19,80 zł 19,80 zł TWOJA Łomianki Prywatna 11,50 zł 22,99 zł 18,99 zł Apteka Częstochowa Prywatna 12,50 zł 19,95 zł 19,99 zł Apteka DR Zdrowie Bydgoszcz Sieciowa 11,99 zł 24,99 zł 24,99 zł