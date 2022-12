Dramat szpitali. Nie mają pieniędzy na ubezpieczenia pracowników

Coraz bardziej zaczyna być zauważalny problem polskich szpitali. Jak pisze “Dziennik Gazeta Prawna”, nie jest on jeszcze masowy, jednak przybiera na sile. Placówki już w lipcu br. zgłaszały liczne kłopoty finansowe, które stale się ich trzymają. Teraz muszą same się ratować, sięgając po pożyczki. Wiele z nich nie ma wystarczająco pieniędzy nawet na ubezpieczenie pracowników.

Placówki muszą korzystać z chwilówek. Coraz bardziej się zadłużają

W rozmowie z “DGP” Piotr Grzebalski z Banku Gospodarstwa Krajowego mówi, że na chwilę obecną nie ma statystyk dot. pobieranych przez szpitale pożyczek, jednak problem robi się mocno zauważalny. Decyzja o chwilówkach z pewnością jest trudna dla każdego dyrektora danej placówki. - Nie jestem w stanie wyobrazić sobie dyrektora szpitala, który posiadając inne opcje, podejmuje decyzję o skorzystaniu z tzw. chwilówki. Skoro więc takie decyzje są podejmowane, to muszą wynikać z sytuacji bez wyjścia (...) - mówi dla “DGP” Beata Skóbel ze Związku Powiatów Polskich. Piotr Grzebalski z kolei zwraca uwagę na to, jak bardzo niepokojące jest to zjawisko. Pobieranie pożyczek może nieść dla szpitalu nieodwracalne skutki. Będą musiały pobierać kolejne w celu spłaty poprzednich.

