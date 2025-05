Kryzys mieszkaniowy priorytetem – Jakie rozwiązania proponuje Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, przedstawia kompleksowy program wyborczy, który ma odpowiadać na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską. Od propozycji rozwiązań kryzysu mieszkaniowego, przez kwestie energetyki i bezpieczeństwa, po prawa kobiet i świeckie państwo – program Biejat opiera się na siedmiu filarach. Jakie konkretne rozwiązania proponuje kandydatka Nowej Lewicy i co chce zmienić w Polsce?

Magdalena Biejat, kandydująca na urząd prezydenta z ramienia Nowej Lewicy, uczyniła walkę z kryzysem mieszkaniowym jednym z głównych punktów swojego programu. Już w grudniu ubiegłego roku, ogłaszając swój start w wyborach, podkreśliła, że "mieszkania po prostu muszą być tańsze". Slogan "Mieszkanie prawem, nie towarem" stał się jednym z dominujących haseł jej kampanii.

Podczas konwencji mieszkaniowej we Włocławku, Biejat przedstawiła konkretne propozycje mające na celu rozwiązanie problemu dostępności mieszkań. Zapowiedziała, że jako prezydent zawetuje każdą ustawę przewidującą dopłaty do kredytów hipotecznych, w tym tzw. "kredyt 0 proc.". Argumentuje to przekonaniem, że takie rozwiązania jedynie napędzają wzrost cen nieruchomości, zamiast realnie pomagać potrzebującym.

Pierwszą inicjatywą ustawodawczą Biejat, w przypadku wygranej w wyborach, byłby projekt ustawy ograniczający marże kredytów hipotecznych. Proponuje ona, aby maksymalne oprocentowanie "uczciwego kredytu hipotecznego" wynosiło 4 proc., a marża banku – 1 proc. Jak sama stwierdziła: "Nie martwcie się, banki nie zbankrutują. Po prostu mniej zarobią".

Kandydatka Nowej Lewicy popiera również wprowadzenie podatku katastralnego od trzeciej nieruchomości. Środki uzyskane z tego tytułu miałyby zasilić fundusz budownictwa społecznego. W jej ocenie takie rozwiązanie zlikwiduje zjawisko flippingu i spekulacji na rynku nieruchomości, co przyczyni się do stabilizacji cen i zwiększenia dostępności mieszkań.

Energetyka, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna – priorytety Magdaleny Biejat

Program wyborczy Magdaleny Biejat opiera się na siedmiu filarach, a jednym z kluczowych jest "rozwój". Kandydatka na prezydenta uważa, że poprawa jakości życia Polaków wymaga odpowiedniego planowania rozwoju gospodarki. Według niej, Polska ma potencjał, by rozwijać sztuczną inteligencję i budować linie szybkich kolei.

Transformacja energetyczna to kolejny priorytet Biejat, która postuluje inwestycje w odnawialne źródła energii oraz elektrownie atomowe. Suwerenność energetyczna jest ściśle związana z filarem "bezpieczeństwa" w jej programie. Biejat podkreśla, że bezpieczeństwo obywateli to nie tylko obronność, ale także sprawnie działający system ochrony zdrowia i walka z dezinformacją. Deklaruje również zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu, które – jej zdaniem – negatywnie wpływają na polskie rolnictwo.

Kandydatka Nowej Lewicy nie kwestionuje potrzeby zwiększania wydatków na obronność, jednak podkreśla, że zakupy zbrojeniowe powinny być dostosowane do potrzeb wojska i wspierać rozwój krajowego przemysłu.

Biejat uważa, że bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy w ramach NATO, ale także wzmacniania relacji z europejskimi partnerami i wspólnego inwestowania w zdolności obronne niezależne od USA. W rozmowie z PAP zaznaczyła, że Unia Europejska powinna dążyć do utworzenia wspólnej armii.

Polityka zagraniczna Biejat opiera się na solidarności między narodami, prawach człowieka i dążeniu do pokoju. Krytykuje nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, twierdząc, że zawieszenie prawa do azylu narusza konstytucję i umowy międzynarodowe.

Prawa kobiet i równość – kluczowe postulaty Magdaleny Biejat

Prawa kobiet zajmują ważne miejsce w programie Magdaleny Biejat, o czym świadczy poświęcony im piąty filar – "wolność". Kandydatka Nowej Lewicy jest zdecydowaną zwolenniczką legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży. "Byłam, jestem i będę za legalną, bezpieczną i dostępną aborcją dla każdej kobiety w niechcianej ciąży" – oświadczyła podczas "konwencji kobiecej" w Warszawie. Zadeklarowała również, że dopóki prawo nie zostanie zmienione, ułaskawi każdą osobę skazaną za pomoc w aborcji.

Biejat postuluje także wprowadzenie równościowego urlopu rodzicielskiego, który byłby równy dla obojga rodziców i płatny w 100 proc.

Kandydatka na prezydenta opowiada się również za równością małżeńską. Jak zaznaczyła w swoim programie, projekt ustawy o związkach partnerskich to "program minimum". W ramach filaru "równość" Biejat postuluje także wyrównanie płac kobiet i mężczyzn.

Świeckie państwo i rola samorządów w programie Magdaleny Biejat

Program kandydatki na prezydenta zamyka filar "praworządność". Biejat uważa, że prezydent musi być strażnikiem konstytucji. "Dlatego jednym z podstawowych zadań mojej prezydentury będzie uporządkowanie chaosu ustrojowego" – podkreśla. Potwierdziła, że jako prezydent podpisałaby ustawę regulującą status sędziów z lat 2018-2025. Dodaje, że nominacje sędziowskie powinny być ponownie zweryfikowane, aby obywatele mieli prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości.

Biejat podkreśla, że zgodnie z konstytucją, Polska jest państwem świeckim, dlatego jej program zakłada usunięcie lekcji religii ze szkół. "Czas najwyższy, żeby wyprowadzić religię ze szkół i przestać płacić ogromne pieniądze katechetom. Dzisiaj szacuje się, że to jest około 2 mld zł rocznie" – powiedziała podczas konferencji prasowej w maju. Dodała, że środki te można by przeznaczyć na kadrę nauczycielską czy pomoc psychologiczną dla uczniów.

Kandydatka na prezydenta zaznacza, że realizacja wielu z jej postulatów zależy od współpracy z samorządami. Dlatego uważa, że wszelkie decyzje istotnie wpływające na funkcjonowanie samorządów powinny być z nimi szeroko konsultowane. "Ważne jest, żeby osoba, która zasiądzie w Pałacu Prezydenckim, pamiętała, że Polska nie kończy się na stolicy i że to samorządowcy są tym łącznikiem między władzą centralną a obywatelami" – podsumowuje Biejat.