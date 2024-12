Skandal na stadionie Legii. Co tam robią Rosjanie powiązani z Kremlem?

Jak donosi TVP Info za wynajęciem loży mają stać Rosjanie powiązani z Kremlem. Dalsze śledztwo wskazuje na powiązania firmy Evapify z wpływowymi osobami, m.in. Olegiem B., oligarchą z Kremla, oraz Lukasem N., byłym prezesem polskiej spółki pożyczkowej - informują autorzy programu. Według TVP Info "za największymi spółkami zajmującymi się handlem e-papierosami stoją Rosjanie. Produkcja jednego urządzenia w Chinach kosztuje około dolara, a pośrednicy sprzedają je w Europie za dziesięć dolarów".

„To dziesięciokrotne przebicie, dlatego grupy przestępcze pilnują, by ten interes się nigdy nie skończył” – twierdzi informator w programie „Reporterzy”.

Autorzy audycji powołują się też na byłą pracownicę klubu. Jak cytuje "ta loża wyróżnia się bardzo. Cała obklejona plakatami z e-papierosami, co wzbudza pytania wszystkich, czy to legalne? Ja się tylko uśmiecham, bo nie mam na to żadnego wpływu” - mówi była pracownica.

TVP Info wyjaśnia, że "zarówno ani władze Legii, ani przedstawiciele firmy nie odnieśli się do stawianych zarzutów. „Reporterzy” odwiedzili siedzibę spółki, jednak nie uzyskali żadnych wyjaśnień".

E-papierosy w Polsce prawdopodobnie będą zakazane w połowie 2025 r. "Ministerstwo Zdrowia planuje projekt ustawy w tej sprawie. Mamy nadzieję, że przejdzie on w Sejmie" – deklaruje cytowana przez warszawa.wyborcza.pl posłanka KO, prof. Alicja Chybicka.

Na razie resort przygotował projekt zmian w tzw. ustawie tytoniowej, przewidujący zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny dla osób poniżej 18. roku życia oraz zakaz dodawania do nowatorskich wyrobów tytoniowych aromatów. Powstać mają też przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu i handlu woreczków z nikotyną syntetyczną.Póki co reklama wyrobów tytoniowych czy e-papierosów jest zakazana.