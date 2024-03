Tak wzrosną rachunki za prąd od lipca 2024. Kto otrzyma bon energetyczny?

QUIZ PRL. Wiesz, do czego używano tych przedmiotów? Patenty rodem z PRL

Ceny prądu w Polsce. Kto dostanie bon energetyczny?

Jakie będą ceny prądu w Polsce? Już 1 lipca 2024 roku upływa termin działania Tarcz Antyinflacyjnych. Skutkiem tego mogą być drastyczne podwyżki cen, w tym cen prądu. Przyjęta przez Sejm ustawa zakładała przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto maksymalnie do połowy 2024 r.

— Zamrożenie cen wcale nie oznacza jednoznacznie, że za prąd płacimy mniej, ponieważ z budżetu państwa dopłacaliśmy rokrocznie ponad 30 mld zł z naszych podatków. I to też są nasze pieniądze, które nie były wydane na opiekę zdrowotną, na szkolnictwo, na edukację naszych dzieci, na pomoc dla seniorów. Dzisiaj musimy doprowadzić do tego, by powoli przywracać równowagę na rynku cen energii — powiedziała w rozmowie z "Faktem" Paulina Henning-Kloska.

Minister Henning-Kloska podkreśliła, że zależy jej na tym, by rachunki nie rosły bardziej niż 30 zł na miesiąc. - Natomiast z drugiej strony chcielibyśmy te osoby najuboższe, które dzisiaj już wybierają między ciepłą zupą a ciepłem w domu, objąć dodatkowym wsparciem w postaci bonu energetycznego — dodała. Szczegóły tego rozwiązania na razie nie są znane.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.