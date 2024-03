Chcesz płacić mniej za prąd? Złóż ten wniosek. Zostało niewiele czasu

Zamrożenie cen energii 2024 na ostatniej prostej. Jak to wygląda obecnie?

Zamrożenie cen energii na dotychczasowych zasadach obowiązuje do końca czerwca 2024 r. Nie wiadomo, co rząd planuje po tej dacie. Można jedynie spekulować, że pozostanie jakaś forma ochrony przed drogą energią jednak w mniejszym zakresie. Nie można również wykluczyć wygaszenia osłon.

Maksymalna cena za prąd (do określonych limitów zużycia) to 412 zł/MWh. Standardowy limit zużycia to 1,5 MWh. Jeśli w gospodarstwie domowym jest osoba z niepełnosprawnością, to limit wzrasta do 1,8 MWh. Dla rolników i dysponujących Kartą Dużej Rodziny - 2 MWh.

Wyższy limit taniego prądu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny lub rolników. Wniosek na limit zużycia do 2000 kWh

Jak podaje strona tauron.pl

„Jeżeli w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie, przysługiwał Ci podwyższony limit i na 1 stycznia 2024 r. nic się nie zmieniło, nadal spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych limitów – nie składaj Oświadczenia ponownie”.

Osoby, które nie mają przywileju „automatycznego przedłużenia promocji”, oświadczenie powinny złożyć do 31 marca 2024 r.

Wyższy limit taniego prądu przy niepełnosprawności. Wniosek na limit zużycia do 1800 kWh

Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje limit do 1800 kWh na tańszą energię.

W przypadku limitu 1800 kWh również obowiązuje termin do 31 marca na składanie wniosku.

Zasady automatycznego przedłużenia wyższych limitów taniej energii są takie same jak przy limicie 2000 kWh.

Osoby, które złożyły Oświadczenie w 2023 roku, posiadały status odbiorcy uprawnionego na 31 grudnia 2023 r. i na 1 stycznia 2024 r. spełniają warunki do zastosowania podwyższonych limitów, nie muszą składać oświadczenia ponownie. Nowy limit zostanie zastosowany automatycznie.

Na termin 31 marca musza zwrócić uwagę osoby, które dopiero co nabyły uprawnienia na wyższe limity dla tańszej energii lub nie złożyły wcześniej oświadczenia będącego podstawa zastosowania rozszerzonego przywileju na energię.

Tańczące z promocjami 2024_03_18 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.