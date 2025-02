Autor:

Oprocentowanie lokat w lutym 2025

W rankingu serwisu Bankier, na drugim miejscu uplasował się mBank. Oferta przewiduje 7 proc. w promocji konta osobistego. Aby klient mógł skorzystać z takiej lokaty musi do rachunku dobrać kartę debetową oraz wyrazić zgody marketingowe. Na depozyt można wpłacić nie więcej niż 25 000 zł.

Jak informuje portal na trzecim miejscu znajduje się w rankingu lokata promocyjna od Citi Handlowego, która oferuje 6,70 proc. rocznie.

"Można ją otworzyć, jeśli jest się nowym klientem zakładającym konto Citigold i zapewniającym saldo na wszystkich rachunkach nie niższe niż 420 000 zł. Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji. Na lokacie mogą się znaleźć oszczędności w wysokości od 20 000 do 220 000 zł." - czytamy.

Według zestawienia na kolejnych miejscach plasują się banki Toyoty i Volkswagena, te oferują odpowiednio oprocentowanie lokat na poziomie 6,40 proc., 6,50 proc. Maksymalnie można wpłacić 100 tys. zł., w obu przypadkach. Są to oferty przygotowane dla posiadaczy kont. Stawkę zamyka Nest Bank oraz Inbank z oprocentowaniem lokat w wysokości 5,25 proc. i 5,05 proc.

Michał Ratajczak starszy analityk w Rankomat.pl prognozuje, że średnie oprocentowanie lokat może spaść do ok. 3 proc. w 2025 roku. Powodem takiego spadku jest przewidywany przez banki spadek stóp procentowych. Analitycy BNP Paribas zakładają, że pod koniec roku stopa procentowa NBP zostanie obniżona o 1,75 p.p., więc spadnie do 4 proc. PKO BP zakłada, że z kolei do końca 2026 roku stopy procentowe mogą spaść nawet do 3,5-4 proc.

Zakładając lokatę należy również pamiętać, że będziemy musieli zapłacić 19 proc. "podatek Belki". Zysk zatem pozostaje mizerny, zwłaszcza, że pieniądze są zamrożone i nie można ich wypłacić, jeśli nie chcemy zerwać lokaty. Przykładowo mając 5 tys. zł., na 8 proc., dostaniemy 400 zł minus podatek 19 proc. w wysokości 76 zł. Rachunek prosty: zarobimy 324 zł.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zmiany w "podatku Belki" jednak jak do tej pory nie udało się wprowadzić konkretnych rozwiązań.

