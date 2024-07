i Autor: Shutterstock (2) Tatry & Bałtyk

Wypoczynek

Gdzie jest tańszy schabowy? W górach czy nad morzem?

Aplikacja PanParagon zestawiła ceny jedzenia w górach i nad morzem 2024. Z badania wynika, że "w ogólnym rozrachunku za jedzenie nad morzem zapłacimy więcej niż w górach. W badanym okresie klasyczna zapiekanka, porcja pierogów ruskich, rosół i gałka lodów były droższe nad Bałtykiem – odpowiednio o ok. 2,53 zł, 1,41 zł, 0,75 zł i 0,37 zł. Z kolei ceny kotleta schabowego, półlitrowego piwa i czarnej kawy były wyższe w górach – o ok. 1,70 zł, 0,80 zł i 0,21 zł. Całkowity koszt jedzenia w górach w tym roku był o 2,36 zł niższy niż nad morzem, co wskazuje, że różnice w cenach są stosunkowo niewielkie" - podsumowuje raport.