Tanie linie lotnicze ukrywają opłaty. Jak uniknąć kosztów większych niż bilet?

Rygorystyczne zasady bagażowe Ryanair. Ile kosztuje przekroczenie limitów?

Podczas odprawy pasażerkę poproszono o umieszczenie butelki w plecaku. Gdy to zrobiła, jej bagaż przekroczył dozwolone wymiary, co doprowadziło do naliczenia opłaty. Dziennikarka zauważyła, że inni pasażerowie mieli przy sobie dodatkowe przedmioty, takie jak torby z jedzeniem czy laptopy, ale nie byli obciążani dodatkowymi kosztami.

Ryanair stosuje surowe przepisy dotyczące bagażu podręcznego, a ich naruszenie może wiązać się z wysokimi kosztami. Jeśli bagaż przekroczy dopuszczalne wymiary, pasażer musi zapłacić dodatkową opłatę w wysokości od 45 do 70 euro w zależności od trasy i miejsca płatności (online czy na lotnisku). Opłata ta jest pobierana za każdy nadmiarowy lub zbyt duży przedmiot, który nie mieści się w regulaminowych limitach.

Ryanair w odpowiedzi na skargę podkreślił, że pasażerka podróżowała w taryfie Basic, która pozwala na przewóz tylko jednej małej torby osobistej o maksymalnych wymiarach 40x20x25 cm.

Zasady bagażowe w zależności od taryfy:

Basic – jedna torba osobista (40x20x25 cm), która musi zmieścić się pod siedzeniem

Priority – dwie sztuki bagażu podręcznego, w tym jedna dodatkowa (55x40x20 cm, do 10 kg), umieszczana w schowku

Pasażerowie podkreślają, że przepisy są stosowane nierówno – niektórzy unikają opłat, mimo posiadania dodatkowych przedmiotów.

Eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack zwracają uwagę na konieczność jednolitego stosowania regulaminu przez linie lotnicze oraz jasnego informowania podróżnych o kosztach dodatkowego bagażu.

Jak uniknąć niespodziewanych opłat za bagaż

Sprawdź wymiary bagażu - przed podróżą upewnij się, że spełnia on wymagania taryfy

Unikaj dodatkowych przedmiotów w ręku – torba, butelka wody czy laptop mogą zostać uznane za osobny bagaż

Rozważ taryfę Priority - pozwala ona zabrać dodatkowy bagaż bez dopłaty

Zapoznaj się z regulaminem linii lotniczych - zasady mogą się zmieniać

Opcja bagażu rejestrowanego - jeśli przewidujesz, że twój bagaż może przekroczyć limity, lepiej wykupić go z wyprzedzeniem w korzystniejszej cenie

Źródło: AirCashBack

