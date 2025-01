Tę pizzę najczęściej kupują Polacy. To najtańszy wariant włoskiego placka

Ulubiona pizza Polaków

17 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Pizzy. Na obchody tego dnia wybrano uroczystość świętego Antoniego Opata, który jest patronem między innymi ognia i wszystkich zawodów z nim związanych. Dzień ten został oficjalnie wpisany do kalendarza w 2017 roku, po wpisaniu pizzy na listę kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Zatem z tej okazji bierzemy pod lupę pizze w Polsce.

Analiza paragonów zebranych przez aplikację PanParagon wskazuje, że w 2024 r. najczęściej wybieraną pizzą była klasyczna margherita z mozzarellą, bazylią i sosem pomidorowym. To pizza zwykle najtańsza w ofertach lokali gastronomicznych. Jej zakup udokumentowano na 29,5 proc. analizowanych paragonów wystawionych w pizzeriach - podaje PAP. Na drugim miejscu znalazła się pizza capricciosa z mozzarellą, szynką i pieczarkami, która uzyskała wynik 28,2 proc. Trzecie miejsce w rankingu zajęła tradycyjna włoska pizza salami. Jej udział był jednak dwukrotnie niższy i wyniósł 12,3 proc. Czwarta pozycja w rankingu należy do pizzy hawajskiej, która uzyskała 9,7 proc. "W poprzedniej edycji naszego badania, w 2023 r., pizza z ananasem uplasowała się na piątym miejscu. Tak więc, mimo niechęci jaką budzi ten dodatek u zwolenników włoskich tradycji kulinarnych, grono zwolenników tego dania poszerzyło się, zapewniając pizzy hawajskiej awans o jedną pozycję" – zauważyła Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W zestawieniu znalazły się także pizza wiejska (3,1 proc.) oraz farmerska (2,9 proc.), których skład zależy głównie od propozycji konkretnej restauracji. Pizza wiejska zazwyczaj serwowana jest z kiełbasą i ogórkiem konserwowym, natomiast farmerska z kiełbasą, cebulą oraz papryką czerwoną. Te dwa rodzaje pizzy łączy udział znanych i lubianych w Polsce składników.

Na kolejnych miejscach uplasowały się pizze: pepperoni (2,7 proc.), kebab (2,5 proc.), funghi (2,3 proc.) oraz vegetariana. W porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem, w tym roku na popularności najbardziej straciła pizza vegetariana spadając z 6. na 10. miejsce. Z 4. na 7. miejscie spadła pizza pepperoni, a wersja funhgi zaliczyła spadek z 7. na 9. Pizza serowa, która w poprzednim badaniu uplasowała się na 8. miejscu, w tym roku znalazła się poza pierwszą 10-tką w rankingu.

Polacy wybierają najtańszą pizzę

"Choć w Polsce nie brakuje ciekawych propozycji w postaci pizzy z kaszanką, frytkami, a nawet czekoladą, to finalnie na paragonach zdecydowanie wygrywa włoska klasyka. Nie zmienia to faktu, że często dajemy skusić się kontrowersyjną pizzę hawajską lub taką z dodatkiem kiełbasy lub ogórka. Jedno jest pewne – lubimy łączyć różne smaki" - stwierdziła Grzelak.

Eksperci aplikacji PanParagon przyjrzeli się także dobrze znanym w Polsce dodatkom do pizzy. "11 proc. paragonów pochodzących z pizzerii potwierdzało zakup sosu czosnkowego. Jeszcze rzadziej wybierany był sos pomidorowy, który pojawił się na ok. 4 proc. ujętych w badaniu dowodach zakupu. Wygląda więc na to, że ich zakup nie jest częstą praktyką wśród polskich konsumentów. Warto jednak pamiętać, że część pizzerii w Polsce oferuje sosy gratis przy większych zamówieniach, a takie pozycje mogą nie być rejestrowane na paragonach" – zaznaczyła Grzelak.