Ten owoc śmierdzi a trzeba za niego zapłacić jak za dobre auto. Ile kosztuje durian?

Durian to jeden z nieodłącznych elementów kuchni azjatyckiej jednak bardzo wymagający w uprawie, co wpływa na jego cenę. Zwykle jedna sztuka kosztuje kilkaset złotych, niektóre odmiany są znacznie droższe. Rekord za cenę tego owocu to niemal 200 tys. zł w 2019 r. Jednak niektóre hotele zakazują jego przechowywania w pokojach.