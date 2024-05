i Autor: Materiały prasowe

Emeryci i renciści

Termin mija! Rozlicz się z ZUS, aby zachować świadczenie

Uwaga renciści i emeryci! Do końca maja 2024 r. rozlicz się z ZUS! Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, które dorabiają, zobowiązane są do dostarczenia do ZUS zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Termin mija 31 maja 2024 r.