Tłusty Czwartek 2025. Pączki będą wyjątkowo drogie

Tłusty Czwartek, 27 lutego 2025. Na ten dzień czekają łasuchy. Niektórzy już planują, ile pączków kupią, które cukiernie odwiedzą, ile faworków zjedzą. Jednak okazuje się, że w tym roku za pączki trzeba będzie wyjątkowo dużo zapłacić. I co ciekawe, cenę tych słodkości windują Polakom politycy. Jak to możliwe? Okazuje się, że są aż trzy przyczyny wzrostu cen pączków w tym roku. Zatem szykuje się wyjątkowo drogi Tłusty Czwartek.

Pierwszy leży po stronie rządu. 1 kwietnia 2024 r. wzrosła stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe z 0 do 5 proc. Za wszystkie produkty – mięso, wędliny, nabiał, mąkę, chleb, jaja – trzeba płacić więcej. Jak widać, w tym koszyku wysokiego VAT-u mamy produkty niezbędne do przygotowania pączków. Choć teoretycznie unijne regulacje pozwalają m.in. Polsce na utrzymanie zerowego podatku VAT na podstawową żywność, to jednak rząd Donalda Tuska z tej możliwości nie korzysta. Zabiegają o to politycy z PiS i złożyli w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. "W związku z ciągłymi negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami obecnej sytuacji geopolitycznej jest ponowne wprowadzenie (zerowej stawki VAT-red.). Rolą państwa jest wspieranie obywateli. Obniżanie podatku VAT to kluczowe działanie w tym zakresie" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Cenę pączków podwyższy także wysoka cena masła, która idzie w górę niezależnie od regulacji podatkowych. Kostka masła w ciągu roku poszła w górę aż o 30 proc. Teraz cena w sklepach przekracza 10 zł, w dyskontach jest o 2-3 zł taniej. Na ostateczną cenę pączków będą wpływać także ceny jaj. Ich ceny rosną m.in. przez to, że jest coraz mniej kur. Nie bez znaczenia będą także koszty zakupu oleju do smażenia, który to w ciągu roku podrożał o 10 proc. Nieco taniej może wyjść smażenie pączków na smalcu.

Ile kosztują pączki

Ile zatem będą kosztowały pączki na Tłusty Czwartek 2025? W renomowanych cukierniach za pączka trzeba płacić ponad 20 zł. W tych mniej prestiżowych i w piekarniach cena jest poniżej 10 zł za sztukę. Najtaniej będzie w supermarketach i dyskontach. Jednak ceny poniżej 1 zł za ciastko raczej nie ma co się spodziewać.