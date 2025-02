Tłusty czwartek 2025. Rosną ceny pączków w sieciach handlowych

Cena regularna obserwowana w sieciach handlowych to obecnie od 1,35 zł brutto za sztukę podstawowego pączka do nawet 8,99 zł. W zależności od tego, jaki to jest produkt, z jakiego asortymentu, czy jest to pączek, czy jest to donut, z jakim nadzieniem. Ta rozbieżność jest bardzo duża. Ciekawym zjawiskiem jest to, że w tym roku obserwujemy przełamanie bariery cenowej, bo do tej pory sieci jednak pilnowały, żeby te produkty z asortymentów pączkowych nie przekraczały ceny 3,99 zł. W tym roku pojawiły się pączki, których cena jest na poziomie blisko 9 zł - mówi Adam Paździor.