Masz mąkę pszenną z popularnej sieci sklepów? Może zawierać groźne bakterie

Bakterie w mące ze sklepu Aldi

Osoby, które robią zakupy w sklepach Aldi powinny zwrócić uwagę na swoje zakupy. Aldi wycofuje mąkę pszenną typu 650, w opakowaniach 1 kg, z kodem kreskowym 28005155, dostarczonej przez GoodMills Polska Sp. z o.o., z datą minimalnej trwałości 29 i 30 września 2025 roku. Dlaczego sieć decyduje się na taki krok? Powodem wycofania ze sprzedaży mąki jest wykrycie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - bakterii Escherichia coli. Klienci proszeni są o zwrot produktu, nawet bez paragonu. Sieć będzie przyjmowała opakowania niebezpiecznego dla zdrowia towaru do 3 marca 2025 r.

Aldi zapewnia, że inne produkty GoodMills Polska nie są niebezpieczne. Bakteria E. coli, choć naturalnie występuje w jelicie grubym, może powodować infekcje układu pokarmowego, objawiające się biegunką i gorączką, kurczowymi bólami brzucha, odwodnieniem, wymiotami, podwyższeniem temperatury ciała. W przypadku zaobserwowania takich symptomów jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza (dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których biegunki szybko mogą doprowadzić do zagrażającego zdrowiu i życiu odwodnienia).

Aldi wycofuje mąkę ze sklepów

Aldi podkreśla, że produkt został już wycofany ze sprzedaży w ramach ochrony konsumentów. W razie pytań klienci mogą kontaktować się z obsługą sieci.

Warto jednak dodać, że działania sieci raczej są profilaktyczne. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ktoś zje surową mąkę, a E. coli ginie w temp. 60 st. po 20 minutach. Zatem po użyciu mąki do pieczenia czy gotowania jest duża szansa, że bakterie nie przetrwają. Jednak należy dmuchać na zimne i pod żadnym pozorem nie używać wymienionej tu serii mąki pszennej ze sklepu Aldi.

Autor: