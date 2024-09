i Autor: Shutterstock Kurs franka szwajcarskiego w górę. Bank podnosi stopy procentowe! O ile wzrosną kredyty Polaków?

Kredyty hipoteczne

To jest dramat! Mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie. Od bogatej Szwajcarii dzieli nas przepaść

Z najnowszych danych Europejskiego Banku Centralnego za lipiec 2024 r. wynika, że w Polsce mamy najwyższe średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych, które wynosi 7,9 proc. Od dużo bogatszych krajów dzieli nas przepaść. Przykładowo na Malcie oprocentowanie hipotek to 2,19 procent, tymczasem Helweci mogą skorzystać z kredytu oprocentowanego na 2,21 proc.. Z kolei, we Francji oprocentowanie wynosi 3,41 proc., a w Wielkiej Brytanii 4,34 proc. Średnia dla strefy euro to 3,7 procent.