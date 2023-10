To wydrenuje kieszenie rodziców! Przepis wchodzi w życie 20 października

Czy będzie problem z egzekucją przepisów?

Osoby niepełnoletnie potrzebują jednak do tego karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Problem polega na tym, że w Polsce nie ma centralnej bazy danych o posiadaczach kart rowerowych. To jednak nie oznacza, że funkcjonariusze odstąpią od egzekwowania prawa. Zgodnie z przepisami rejestr powinien prowadzić dyrektor szkoły, w której dany uczeń zdał na kartę rowerową. Będą więc musieli sprawdzić fakt posiadania karty rowerowej we wskazanej szkole.

"Taka informacja musi być przechowywana przez szkołę do osiągnięcia 18. roku życia przez ucznia. Jednak przepisy nie przewidują konieczności przesyłania przez placówki informacji o posiadaczach kart rowerowych do żadnej instytucji. Danych nie ma więc ani policja, ani Ministerstwo Infrastruktury, które mogłoby umieszczać je w Centralnej Ewidencji Kierowców" czytamy w autokult.pl

Portal informuje, że pewnym sposobem na jego obejście byłoby dołączenie karty rowerowej do dokumentów, które w cyfrowej formie dostępne są w aplikacji mObywatel. Podobnie jak jest to z legitymacją szkolną.

Pieniądze to nie wszystko. Extra. Rozmowa z Radosławem Kwietniem. BGK. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.