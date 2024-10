Tragiczny sytuacja wynajmujących mieszkania. Ich dług wzrósł o 464 mln zł rdr

Nowy dzień wolny od pracy w Polsce! To wydłuży ulubione święta Polaków

Blisko 2 mld zadłużenia w branży nieruchomości

W raporcie BIG InfoMonitor zwrócono uwagę, że ceny zakupu mieszkań od lat idą w górę, podobnie jak koszty utrzymania nieruchomości.

"Przez wiele lat rosły też ceny najmu, jednak jak pokazują dane Otodom, od początku 2023 roku wzrost ten był zdecydowanie wolniejszy, a wraz z początkiem 2024 r. stawki za wynajem odnotowały spadki" - zauważono.

Dodano, że sytuacja zmieniła się latem 2024 r., gdy koszty wynajmu mieszkań w większości miast znów wzrosły, lecz wolniej niż w poprzednich latach. Powołując się na raport Otodom, stwierdzono, że w miastach wojewódzkich średni koszt najmu w sierpniu wynosił średnio 3633 zł. (wzrost o 2,4 proc. w stosunku do lipca i 3,2 proc. rdr).

"Jedną z przyczyn był niewątpliwie skok podaży, spowodowany przez studentów szukających lokum na nowy rok akademicki" - wyjaśniono w informacji.

Autorzy raportu powołując się na dane Eurostatu zwrócili uwagę, że obecnie zaledwie 13 proc. Polaków wynajmuje mieszkania - jest to wynik niższy od średniej UE, która wynosi 31 proc.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wynika, że przeterminowane zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami od lipca 2021 do lipca 2023 "sukcesywnie malało" - około 2 proc. rok do roku.

Z kolei porównując aktualne dane z tymi sprzed roku, "widać już zdecydowany wzrost". W ciągu roku wartość nieopłaconych w terminie zobowiązań branży zwiększyła się o 464 mln zł i na koniec lipca 2024 wyniosła 1,62 mld zł.

"Mimo rosnącej liczby podmiotów w sektorze wynajmu nieruchomości, odsetek firm borykających się z problemami z terminowym spłacaniem długów wpisanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK od kilku lat zmienia się nieznacznie i oscyluje na poziomie 3,3-3,8 proc. Obecnie jest to 2 tys. 76 firm (aktywne, zamknięte i zawieszone)" - przekazano.

W informacji podano, że spośród 1,8 mln wynajmowanych w Polsce mieszkań, 40 proc. to lokale należące do gmin (komunalne i socjalne) oraz oferowane w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wskazano, że 1 proc. posiadają inwestorzy instytucjonalni, a pozostałe 59 proc. wynajmowana jest przez prywatnych właścicieli, także za pośrednictwem agencji zarządzających nieruchomościami.

"Wszystkie te grupy muszą mierzyć się ze wzrostem kosztów obsługi i utrzymania mieszkań oraz ryzykiem, że najemcy nie będą terminowo regulować swoich zobowiązań" - podsumowano w raporcie.

BIG InfoMonitor to działające od 2004 r., wiodące biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników, do którego każdy przedsiębiorca oraz inne upoważnione do tego instytucje, mogą wpisać firmę i konsumenta, którzy zalegają z płatnościami i pobrać informacje o ich ewentualnym zadłużeniu.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.