Trwa XXXI Welconomy Forum w Toruniu. O czym rozmawiają paneliści?

XXXI Welconomy 2024 w Toruniu. Ponad tysiąc gości z kraju i zagranicy

Organizatorem Welconomy jest Stowarzyszenie„Integracja i Współpraca”. Jak stwierdził Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, tegoroczna edycja kongresu jest niezwykle ważna.

Jak powiedział Janiszewski, 15 października nastąpiła zmiana władzy w Polsce, mamy nowy rząd, a stare problemy.

"Przed nami rok pod znakiem kolejnych wyborów: w kwietniu wybory samorządowe, w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dla mnie niezwykle ważne jest, to że co roku na Welconomy spotykają się wszyscy: politycy Platformy, PiS-u, PSL-u, Konfederacji, Lewicy. Myślę, że to niezwykle istotne, abyśmy w przeddzień wyborów samorządowych zachowali otwarty dialog" - stwierdził Janiszewski.

W debacie inauguracyjnej głos zabrał m.in. Czesław Siekierski minister rolnictwa, Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich, Piotr Całbecki - marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak również Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - podsekretarz stanu ds. europejskich w KPRM.

Trendy w rozwiązaniach cyfrowych, w tym sztuczna inteligencja, budowanie skutecznego zespołu w obecnym otoczeniu gospodarczym, rola instytucji finansowych, modele motywacji w biznesie, podatkowe aspekty prowadzenia działalności czy w końcu przykłady krajów z dużym potencjałem inwestycyjnym to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas eksperckich dyskusji.

Ważne miejsce w debatach zajmie też ochrona środowiska – odnawialne źródła energii czy gospodarowanie odpadami. Uczestnicy wymienią się wiedzą i doświadczeniami w zakresie relacji pracownik-pracodawca. Wzorem poprzednich lat w programie znajdzie się również panel poświęcony współczesnemu rolnictwu – problemom i wyzwaniom w tym obszarze.

W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy w ciągu dwóch dni bierze udział ponad 1000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy.

