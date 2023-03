i Autor: Welconomy/materiały prasowe XXIX edycja Welconomy Forum in Toruń za nami

Jubileuszowa, trzydziesta edycja Welconomy Forum in Toruń już w kwietniu!

3-4 kwietnia odbędzie się XXX Welconomy Forum in Toruń. Naukowcy, przedsiębiorcy, dyplomaci, przedstawiciele rządu, samorządowcy i parlamentarzyści przyjadą do miasta Mikołaja Kopernika, aby rozmawiać o ekonomii i problemach współczesnej cywilizacji. Toruńskie Forum to jedna z najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce. Co roku uczestniczy w niej ponad półtora tysiąca gości. Biorą oni udział w sesjach plenarnych i kilkunastu panelach dyskusyjnych. Nad wydarzeniem objął patronatem Super Biznes.