Miliony zł dla przedsiębiorców z nowego funduszu. Wnioski od 10 grudnia

Od 10 grudnia 2024 r. przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi, będą mogli ubiegać się o wsparcie ze specjalnego funduszu, który utworzyło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym etapie udostępnych będzie 100 mln zł.

Wyjaśniono, że chodzi o przedsiębiorców dotkniętych powodzią z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego. Pieniądze z Funduszu Wsparcia - jak zaznaczył resort - mają wesprzeć ich w odbudowie i zabezpieczeniu działalności gospodarczej. Fundusz Wsparcia jest finansowany ze środków „reużycia”, czyli ze spłat wcześniejszych pożyczek przyznanych w czasie pandemii COVID-19.

W komunikacie poinformowano, że okres spłaty do może wynieść 10 lat z możliwością umorzenia do 90 proc. zadłużenia pod warunkiem dostępności u przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis. Zaznaczono, że beneficjenci mogą też skorzystać z 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału i odsetek.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Otrzymane środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na: odbudowę i remont zniszczonych przez powódź obiektów oraz infrastruktury niezbędnych do prowadzenia działalności, naprawę lub zakup sprzętu, maszyn lub innych zasobów technicznych, a także kosztów inwestycji związanych z przeniesieniem działalności firmy na tereny o mniejszym ryzyku powodziowym w obrębie tego samego województwa. Ponadto wsparcie można przeznaczyć na zatowarowanie, finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o wsparcie można będzie kierować do Partnerów Finansujących BGK. Są to: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Śląska, Fundusz Górnośląski, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Resort dodał, że 4 grudnia br. Partnerzy Finansujący opublikują na swoich stronach internetowych dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.