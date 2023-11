Trzy polskie autostrady "spuchną" do trzech pasów. Drogowcy szykują też trasę A50

Autostrady w Polsce

Jaka jest przyszłość autostrad w Polsce? Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w Polsce jest 5115,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad, przy czym docelowa sieć dróg klasy A ma wydłużyć się do około 2100 km. W budowie jest 101 km autostrady A2 na wschód od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej, a w trakcie uzyskiwania ZRID kolejne 32 km do granicy Polski. Przygotowywana jest także rozbudowa odcinków autostrad A1, A2 - do trzech pasów ruchu i A4. Drogowcy szukają tez możliwych wariantów przebiegu dla nowej A50 pod Warszawą.

Drogowcy w swoim komunikacie podają, że: "Obecnie jezdnia główna autostrady na odcinku pomiędzy węzłem Katowice Murckowska a węzłem Gliwice Sośnica posiada przekrój 2x3, zmienny miejscowo 2x2 lub 2x4, a od węzła Gliwice Sośnica w stronę Opola 2x2. Ze względu na bardzo duże obciążenie ruchem, gdzie średniodobowy ruch oscyluje od ponad 60 tys. do ponad 100 tys. pojazdów na dobę, istniejący przekrój autostrady jest niewystarczający, a poruszanie się po nim nie gwarantuje oczekiwanej swobody ruchu. Za rozbudową autostrady przemawia również długi czas eksploatacji oraz osiągniecie warunków brzegowych trwałości zmęczeniowej autostrady A4, czyli jej zużycie. W związku z tym w najbliższej przyszłości konieczne będzie wykonanie remontu nawierzchni. Dlatego zachodzi uzasadniona potrzeba rozbudowy autostrady o dodatkowe pasy".

