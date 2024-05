Trzy sposoby dofinansowania klimatyzacji. Jak uzyskać środki?

Polacy mogą płacić mniej za energię. Jak to zrobić?

Dofinansowanie klimatyzacji na podstawie programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło jest dostępny jedynie dla zabudowy jednorodzinnej z określonym terminem budowy. Data zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2021 r.

W ramach programu Moje Ciepło przysługuje dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych. Dla posiadaczy Karty dużej rodziny kwota dotacji wzrasta do 45% kosztów kwalifikowanych. Adresatem wniosków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi być złożony w formie elektronicznej.

Dofinansowanie klimatyzacji na podstawie programu Mój Prąd

Program Mój Prąd umożliwia dofinansowanie do pompy ciepła pod warunkiem posiadania instalacji fotowoltaicznej. W takim przypadku można uzyskać dotację na poziomie połowy kosztów. Kolejny warunek dla uzyskania dofinansowania to zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej albo zaświadczenie, które potwierdza rozliczanie się za energię elektryczną na podstawie systemu tzw. net-billing. W ramach programu Mój Prąd pompa ciepła umożliwiająca klimatyzację jest czyms w rodzaju dodatku do instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie klimatyzacji na podstawie programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze przewiduje dotację na cały szereg rozwiązań termomodernizacyjnych. Można dofinansować również pompę ciepła. Środki przysługują właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu.

W ramach programu Czyste Powietrze obowiązują progi dochodowe, które dają prawo do podstawowego lub podwyższonego dofinansowania. Podstawowe dofinansowanie przysługuje osobom z dochodem nie większym niż 135 000 zł rocznie. Podwyższone dofinansowanie przysługuje, jeśli dochód miesięczny jest nie większy niż 2 651 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1 894 zł dla gospodarstw większych niż jednoosobowe.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.