Trzydziesta edycja Welconomy Forum in Toruń zbliża się wielkimi krokami!

XXX edycja "Welconomy" w Toruniu. "O obrotach rzeczywistości społecznej"

Sesja rozpoczynająca „Welconomy” nawiązuje do traktatu Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich.” Większość z nas kojarzy tego człowieka renesansu z najsłynniejszą zmianą myślenia w historii astronomii. Tak zwany Przewrót Kopernikański przyniósł nie tylko zmiany w nauce, ale też w polityce, religii, czy filozofii. Kopernik setki lat temu zauważył to, co dzisiaj jest oczywiste. Tyle, że on zrobił to wbrew powszechnie obowiązującym przekonaniom i wykorzystując do tego bardzo proste – z naszej perspektywy – narzędzia. To, co jest największą siłą Kopernika, to jego interdyscyplinarność.

Kopernik był astronomem, lekarzem, ale także ekonomistą. Stąd tytuł sesji inauguracyjnej „Welconomy 2023” - „O obrotach rzeczywistości społecznej…” W jej trakcie zaproszeni goście m.in.: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek - Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012; Bronisław Komorowski - Prezydent RP w latach 2010-2015; Henryk Kowalczyk - Wicepremier RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Artur Balazs - Minister Rolnictwa w latach 1999-2001 - rozmawiać będą o zmianach, które w minionych trzydziestu latach zaszły w polskim życiu politycznym i gospodarczym.

Istota postaci Mikołaja Kopernika

Jak mówi dr Jacek Janiszewski, Przewodniczący Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Forum, w tak symbolicznym roku nie można pominąć kogoś, kto w historii świata jest porównywalny do Leonarda da Vinci oraz najwybitniejszych filozofów, myślicieli, lekarzy i właśnie ekonomistów.

- Jego przykład pokazuje przedsiębiorcom, że można podbijać świat, nawet jeśli dzisiaj ma się firmę w garażu. Nasz największy astronom i jego wszechstronne dokonania były, są i z pewnością będą źródłem inspiracji dla wielu z nas – mówi dr Janiszewski.

Sztuczna inteligencja jednym z głównych tematów forum

Bardzo istotne miejsce podczas tegorocznego „Welconomy” zajmą tematy związane ze sztuczną inteligencją. Od wielu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój technologii. Zjawisko to można wręcz nazwać czwartą rewolucją cywilizacyjną w historii świata. Pierwszą była rewolucja przemysłowa, drugą francuska, a trzecią październikowa. Zawsze, gdy dochodziło do tak gwałtownych i głębokich zmian w życiu ludzkości trudno było przewidzieć jak one się zakończą. Stąd właśnie ten temat znajdzie się w centrum zainteresowania gości i ekspertów toruńskiego Forum Gospodarczego.

- Jesteśmy przekonani, że każdy, kto interesuje się problemami współczesnego świata, powinien przyjechać do Torunia i być naszym gościem. Welconomy to święto dialogu i uczta intelektualna, pozwalająca poszerzać myślowe horyzonty – dodaje Jacek Janiszewski.

Welconomy 2023. Toruńskie Forum Gospodarcze

Toruńskie Forum Gospodarcze cieszy się renomą nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach. Dowodzą tego wystąpienia gości, którzy przyjeżdżają do Torunia z Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Organizatorzy kierują ważne przesłanie do polskiego biznesu, zwłaszcza, małych i średnich firm: - Podbijajcie świat! Nie bójcie się inwestować za granicą, przecież tak samo jak Niemcy, Holendrzy czy Amerykanie możecie tworzyć firmy o charakterze globalnym. Zdaniem dr Jacka Janiszewskiego, aby tak się stało, trzeba nie tylko zmieniać myślenie przedsiębiorców, ale też pomagać im w integracji i współpracy.

Podczas tegorocznej edycji „Welconomy” nie zabraknie tematów dotyczących bezpieczeństwa państwa w aspektach militarnych, energetycznych i ekonomicznych. Po raz kolejny w trakcie toruńskiego Forum poruszone będą zagadnienia dotyczące rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdą się one w programie konferencji Agro-Welconomy.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami „Welconomy Forum in Toruń 2023” są: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, PFR, PARP, Urząd Miasta Torunia, Polregio SA, P.P. „Porty Lotnicze”, ZUS, Światowe Centrum Słuchu.

Źródło: materiały prasowe Welconomy

