Forum Ekonomiczne w Davos. Kto może wziąć udział i ile to kosztuje?

Forum Ekonomiczne w Davos od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznym, na którym spotykają się najważniejsi politycy i biznesmeni, oraz dopinane są największe transakcje. W tym roku w polskim pawilonie Polish House Davos odbędą się debaty m.in. z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina, czy minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, nie zabraknie również prezesów czołowych, polskich spółek.

Ile kosztuje udział w Davos? Jeśli chcemy wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym, to musimy mieć zaproszenie, takowe dostają m.in. głowy państw, naukowcy, działacze społeczni, przedstawiciele mediów, ludzie biznesu etc. Udział przy zaproszeniu jest darmowy, z wyjątkiem reprezentantów biznesu, którzy według doniesień (brak oficjalnych danych) płacą ok. 28 tys. dolarów za udział (ok. 121 tys. zł według kursu na 16.01.2023).

Ile kosztuje nocleg w Davos?

Jeśli macie zaproszenie i nie przeraża was zapłacenie ponad 120 tys. zł za sam udział, to pozostaje jeszcze kwestia noclegu w Davos, który do najtańszych nie należy. Jak zobaczyliśmy na stronie Booking.com, nocleg na czas trwania forum (16-20 stycznia) kosztuje niemal 37 tys. zł (czyli nieco ponad 9 tys. zł za noc) dla jednej dorosłej osoby.

Warto jednak zaznaczyć, że cenę sprawdzaliśmy w trakcie trwania forum, więc dostępne były tylko dwie oferty, większość zapewne została zarezerwowana przed forum. Co ciekawe to i tak kwota przeceniona z niemal 92 tys. zł! Czyli najwidoczniej w tym hotelu miejsce się zwyczajnie nie wyprzedało, stąd kwota rzędu 37 tys. zł jest i tak promocyjna.

Jeśli sprawdzimy oferty w Davos miesiąc później, okaże się, że najtańszy nocleg będzie nas kosztował 1550 zł za cztery noce! Warto jednak zaznaczyć, że to oferty innych noclegów, jednak te które są dostępne wciąż na Davos, nie oferują terminów na luty. Oczywiście luty to wciąż sezon turystyczny, bo Davos jest w górach, więc narciarze chętnie odwiedzają szwajcarską miejscowość.

Czy w Davos jest bezpiecznie?

Zlot przywódców światowych państw, jak i poważnych person ze świata biznesu może ściągnąć potencjalnie osoby, które chciałaby się zamachnąć na ich życie. To oznacza, że Davos w trakcie kongresu jest pilnie chronione przez służby i agencje rządowe z kilkudziesięciu krajów. Dla zwykłego turysty w czasie Forum Ekonomicznego Davos może być jednak mało atrakcyjne, ze względu na ryzyko częstych kontroli policji, czy właśnie dużej obecności służb.

Poza Forum Ekonomicznym, w opiniach w internecie można przeczytać, że Davos uchodzi za dosyć bezpieczne miejsce, na tyle, że nie ma przeciwskazań aby do szwajcarskiego miasta podróżowały w pojedynkę kobiety.

