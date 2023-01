Kursy walut [16.01.2023]

Jakie są kursy walut? Najnowsze dane dotyczące kursów walut. W poniedziałek 16 stycznia 2023 roku o poranku złoty osłabił się o 0,18 proc. do euro, które kosztuje 4,69 zł, a także o 0,16 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,67 zł. Za to polska waluta umocniła się o 0,07 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztuje w poniedziałkowy poranek 4,32 zł. Dla porównania, przed weekendem, w piątek 13 stycznia 2023 roku po godzinie 17. euro kosztowało niespełna 4,70 zł, dolar 4,34 zł, a frank szwajcarski prawie 4,68 zł.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

